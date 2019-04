Fulgencio Gil: “el domingo Lorca se juega la bonificación del 50% del IBI y el cierre del trasvase Tajo-Segura

El Presidente del PP y Alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha afirmado que los lorquinos se juegan mucho el próximo domingo. "Entre todos tenemos que conseguir que Pablo Casado sea el próximo Presidente del Gobierno. Que tenga todo el mundo claro que o Casado es Presidente o nos quitan la bonificación del IBI a los damnificados por los terremotos y nos cierran el trasvase Tajo-Segura. Así de claras están las cosas, y así de evidente está que o paramos a este gobierno decadente en las urnas el próximo domingo, o seguirán llevándose de Lorca las inversiones que teníamos comprometidas con el gobierno central del PP. Ese dinero le hace falta al PSOE para pagar sus compromisos con los extremistas e independentistas, y, o le decimos que basta ya, o nos quitarán todo."

El alcalde de Lorca añadió que "sólo si apoyamos a Pablo Casado para que se convierta en el próximo Presidente del Gobierno mantendremos, ente otras cosas, la bonificación del 50% del IBI que Pedro Sánchez se ha empeñado en quitar a todos los damnificados por los terremotos del año 2011. Si depende de otros nos van a robar esta bonificación, incumpliendo el compromiso que los diferentes gobiernos centrales del Partido Popular han mantenido para impulsar la recuperación de nuestro municipio tras los seísmos. La realidad es así de evidente, y no podemos dudar a la hora de votar a quienes realmente van a ayudar a los lorquinos y quienes lo único que quieren es quitarnos las inversiones y las bonificaciones que nos pertenecen para coger ese dinero y entregárselo a independentistas, radicales y filo terroristas."

Según Gil "los lorquinos tenemos que dejar bien claro este domingo que no vamos a permitir que se nos convierta en moneda de cambio para contentar a los socios del gobierno del PSOE. Ya está bien de marginar a esta tierra y a sus gentes, estoy seguro de que Pedro Sánchez se va a llevar de Lorca la amonestación electoral que merece. Tenemos que parar las frivolidades de Pedro Sánchez, como su tesis plagiada y los viajes en Falcon hasta para comprar el pan"

Si gana el PSOE, adiós al trasvase del Tajo-Segura

Uno de los puntos en los que incidió el presidente del PP en Lorca fue el trasvase Tajo-Segura "que todo el mundo tenga claro que si tenemos un Presidente del Gobierno del PSOE, el Tajo-Segura será clausurado y nos quedaremos sin agua. Lo han puesto bien claro en su programa electoral. Sólo si Pablo Casado es el próximo Presidente del Gobierno Lorca seguirá recibiendo agua del trasvase Tajo-Segura. No se le puede reprochar a Pedro Sánchez que no haya sido claro en este asunto, ya que ha afirmado en varias ocasiones que en cuanto pueda se carga el trasvase. Es otro ejemplo claro de lo mucho que ha tenido en cuenta a los lorquinos para tomar este tipo de decisiones disparatadas. Es lógico que no quiera venir a Lorca a explicarle a las miles de familias que se ganan la vida trabajando en la agricultura y la ganadería que los piensa dejar sin agua. Lo que resulta vergonzoso es que aún haya en nuestro municipio quien defienda la actitud del Sr. Sánchez. Después de decir que nos va a quitar hasta el agua, los socialistas lorquinos lo siguen vitoreando y adorando."

El PP traerá el AVE, el soterramiento y soluciones para los vecinos de Villaespesa

La llegada del AVE, el soterramiento por la ciudad y las soluciones para los vecinos de Villaespesa también están en las carpetas del PP según indicó Fulgencio Gil, "el PP es el único partido que garantiza la llegada de la Alta Velocidad a nuestra ciudad, el soterramiento integral del trazado que discurre por el casco urbano y la recuperación de la línea con Andalucía. Lo único que ha hecho el PSOE con el tren en Lorca fue cargarse la conexión con Almería y con Granada, y aún no han pedido perdón. Y no olvidemos que hace unos años nos tuvimos que mover rápido porque también nos habían dejado sin estación de AVE, ya que Zapatero quería ponérsela en la puerta de su chalé de Vera.

Lorca va a tener AVE, soterramiento integral por el casco urbano y conexión con Andalucía porque los lorquinos nos vamos a encargar de que así sea. Consideramos irrenunciable, además, el soterramiento de los pasos elevados proyectados en Tercia, y muy especialmente el de Villaespesa. Si tuviéramos que depender del PSOE nos quedábamos con las manos vacías."