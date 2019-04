El PP exige al Gobierno del PSOE la exención del IBI y el soterramiento del AVE

El portavoz adjunto del Partido Popular de Lorca, Juan Francisco Martínez, ha hecho balance de las elecciones a Cortes Generales celebradas este domingo, agradeciendo “a todos los lorquinos y lorquinas que han vuelto a confiar en el Partido Popular, así como a todos los interventores y apoderados que durante la jornada electoral estuvieron en las mesas colaborando con el PP y garantizando el correcto discurrir de la jornada”.

Martínez ha señalado que “han sido unas elecciones en las que se ha votado en clave nacional, que dejan un complicado panorama para Lorca. El resultado es que todo indica que seguirá en el poder un gobierno socialista que va a cerrar el trasvase Tajo-Segura, ha frenado la llegada del AVE y sigue con las obras del Palacio de Justicia totalmente empantanadas, entre otras cuestiones. La fragmentación del voto es negativa para Lorca”.

En ese sentido, Martínez ha afirmado que “en Lorca hemos sido conscientes del peligro de que siguiera desgobernando Pedro Sánchez y así lo han demostrado las urnas, a pesar de la fragmentación del voto en el ámbito nacional. Los lorquinos vamos a seguir luchando por nuestros intereses y no vamos a permitir que los socialistas jueguen con las necesidades de Lorca. Seguimos exigiendo la exención del IBI, exigimos el soterramiento del AVE, exigimos los trasvases, exigimos los 3 millones de euros que nos deben para las pedanías y queremos soluciones para que los vecinos de Villaespesa no se encuentren con un muro de 12 metros frente a sus hogares. Nos jugamos mucho en los próximos meses y desde el PP vamos a seguir peleando por Lorca y sus intereses frente a Sánchez y sus socios, quienes ya han demostrado que no miran por nuestro municipio”.

Martínez ha señalado que “concluye una campaña en la que el PP de Lorca ha demostrado que tiene palabra y ha cumplido su compromiso; durante la Semana Santa no hemos hecho mítines y no hemos pegado carteles, dejando todo el protagonismo para Lorca y su celebración. Otros dijeron que respetarían, y a los 5 minutos ya estaban dando mítines. En unos días arrancamos un nuevo proceso electoral en clave local, regional y europeo en el que nos jugamos mucho y lo afrontamos con el mejor equipo, ilusión, propuestas ambiciosas, y sobre todo, con el mejor líder, un hombre capaz y volcado con Lorca como es Fulgencio Gil”.