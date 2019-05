El secretario de Economía del Partido Popular de Lorca, Juan Francisco Martínez, ha exigido al PSOE “una vez más, de nuevo, a ver si así se enteran, el Decreto Ley con las medidas en beneficio de Lorca que llevan un año negándonos. Nos ha robado la bonificación del IBI a los damnificados por los terremotos, los 3 millones de euros de inversiones en pedanías, y siguen sin condonar los intereses de las ayudas a los afectados por los seísmos. Han cometido otro grave error, que evidencia su desesperación ante las elecciones. Salir a 48 horas de terminar la campaña tratando de engañar a la gente con el tema de la bonificación del IBI, es “un esperpento”.

Carrasco ha indicado que "al Congreso de los Diputados se va a luchar por Lorca, y a traerse documentos firmados, no fotos de club de fans y un saco de mentiras para ganar tiempo. La realidad es que el día 1 de junio se gira el recibo del IBI, y los presupuestos generales no tienen ni fecha. La Sra. Sánchez ha ido a Madrid y se ha vuelto con las manos vacías, esa es la cruda realidad.Nos parece un anuncio desesperado y burdo, palabras vacías, sin ningún compromiso real. Su nerviosismo les ha traicionado, pero a estas alturas no engañan a nadie. "

El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Lorca, ha destacado que “ahora quieren engañarnos con un supuesto “compromiso”, fruto de un “encuentro”. Ni hay compromiso ni encuentro, lo que hay es una foto más propia de una fan que una diputada que, en vez de exigir en Madrid lo que reclamamos los lorquinos, ha hecho lo contrario, mentir a Lorca con lo que le han dicho en Madrid. Mala manera de comenzar la legislatura en el Congreso. Han tenido más de un año para mantener la bonificación en el IBI y no lo han hecho. En sus Decretos repartidos a diestro y siniestro ha habido de todo, absolutamente de todo, menos Lorca. Y ahora vienen a engañarnos, en el tiempo de descuento, con toda la cara dura del mundo. Esa es la política socialista: un saco de mentiras."