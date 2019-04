IU aboga por la creación de una nueva empresa pública que englobe todo el mantenimiento de la ciudad

Pedro Sosa, concejal portavoz de Izquierda Unida Verdes en el ayuntamiento de Lorca, ha presentado como parte de su programa electoral para las próximas elecciones municipales, la creación de una nueva empresa municipal que se encargue del mantenimiento de la ciudad, de la que formen parte Limusa y otros servicios como el de jardinería o mantenimiento de instalaciones deportivas, que actualmente se encuentran externalizados.

Según Sosa, una de las mayores preocupaciones de los lorquinos, que han recogido a través de las encuestas que desde su formación han llevado a cabo en los últimos meses, es el lamentable estado de limpieza y conservación que presentan tanto sus calles, espacios públicos e instalaciones municipales. “Aquellos que vienen a visitarnos, dicen que no sabemos mantener lo que tenemos, y si no sabemos hacer eso, no seremos capaces de cuidar lo que queramos construir”.

Para paliar esta problemática, desde IU Verdes apuestan por readaptar la actual Limusa, que ya se encarga de la gestión del transporte municipal, la ORA y la limpieza viaria y de interiores, a un nuevo ente público al que se sumen servicios cuya gestión se encomienda a empresas privadas, que se llevan los beneficios fuera de Lorca, sin que eso suponga una palpable mejora del servicio, una vez que vayan venciendo los contratos que tienen en vigor. Entre los servicios que volverían a ser de gestión pública, ha citado Sosa al de mantenimiento de jardines y de las instalaciones deportivas.

Desde IU Verdes se apuesta de esta manera por una gestión pública y eficaz que redunde en beneficio de todos los lorquinos, frente a las propuestas de otros partidos, algunos sin experiencia previa, que no están ofreciendo alternativas al malestar vecinal que hay en este sentido. A lo largo de estos años se ha demostrado a los ciudadanos y diversos colectivos sociales con los que hemos mantenido contacto, que somos una fuerza preparada para gestionar las diversas problemáticas que han surgido, como las devoluciones de las ayudas del terremoto o los problemas con los cebaderos, mientras que otras fuerzas se han mantenido de perfil.

“Tenemos la experiencia, la estructura, los conocimientos y sobre todo el contacto con la ciudadanía, que debe ser una prioridad a la hora de elaborar los programas, por lo que somos el voto útil de la izquierda de Lorca”, ha afirmado Sosa.