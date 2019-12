Walter Pandiani “espero y deseo que el CF Lorca Deportiva pida disculpas por lo sucedido”

Todos los derbis traen polémica y en este caso, en el derbi de la Ciudad de Sol en el que el CF Lorca Deportiva se impuso 1-0 ante el Lorca FC con gol de Cifu no iba a ser menos.

Walter Pandiani técnico del Lorca FC subrayó en rueda de prensa que no le gustaron los modales de algunos jugadores del CF Lorca Deportiva con sus jugadores así como parte de la grada.

“Todo quedó empañado, este gran partido, por unas situaciones que ocurrieron dentro del campo del campo y de la tribuna. Espero que no vuelva a ocurrir y espero que el Lorca Deportiva hga eco sobre esto y pida disculpas públicamente. Lo que ha pasado en el campo y en la tribuna no me gusta nada”.

El técnico charrúa destacó que ”entrenamos a 50 metros de ellos y lo que ha pasado para mí, no me gusta nada, falta de respeto muy grande al fútbol y a los jugadores. No creo que por el hecho de ser fuera de España, creo que hay que tener respeto y dentro del campo también se han equivocado. A mí me han pedido disculpas algunos de ellos, pero espero y deseo que el Lorca Deportiva pida disculpas.”

Walter Pandiani denunció “insultos en la grada, insultos de algunos futbolistas del Lorca Deportiva y lógicamente esta falta de respeto no puede suceder. Falta de respeto porque somos de otra tierra que no sea España, eso no significa que seamos ni más ni menos que nadie. No quiero dar nombres pero saben perfectamente que no han estado acertados en algunas cosas. Estoy bastante molesto y para evitar que esto vaya a más, espero y deseo que el CF Lorca Deportiva pida disculpas”

Sobre este tema también fue preguntado el técnico vasco del CF Lorca Deportiva, Ibán Urbano, quien indicó que “no me he acercado al conato de tangana del final del partido, he preguntado en el vestuario y no me han sido claros con lo que ha pasado, no se exactamente cual ha sido la chispa que lo ha detonado, nadie me lo ha dicho, por lo que desconozco lo que ha pasado”