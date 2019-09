Walter Pandiani completará la convocatoria con un jugador del filial

El Lorca FC ha realizado esta mañana la última sesión de trabajo de cara al partido que jugarán este domingo a las 19.00 horas en el Artés Carrasco ante el Real Murcia Imperial.

El cuadro de Walter Pandiani contará con varias novedades, la primera de ellas la presencia del argentino Grassi, que podrá debutar con la camiseta blanquiazul tras tramitar la ficha. Problemas burocráticos han impedido que la documentación llegara antes, pero ya está todo "OK" para poder contar con el futbolista argentino que militó en Tigre de primera división.

Otra de las novedades será la incorporación de un jugador del filial que esta tarde juega ante Minerva en Alumbres. "El Rifle" irá a ver la evolución de los chicos del Toro Aquino y decidirá que jugador completará la lista de 18 para mañana.

En el apartado negativo también hay novedades como las bajas de Balboa y Hamza, que están lesionados y no podrán jugar. El interior marroquí sigue teniendo molestias en el quinto metatarsiano de su pie derecho y Balbao está en Barcelona a la espera de una segunda opinión médica de la lesión de rodilla. El mediapunta podría tener el menisco dañado y se perdería el próximo mes y medio de competición.

Otra de las novedades con las que cuenta el técnico charrúa es la presencia en los entrenamientos de Dar Koralev, portero ruso que llega del filial de Leganés, y que está a la espera de encontrar una oferta de un equipo de superior categoría. Si no llega esa oferta por el arquero ruso, tendrá ficha con el primer equipo.

Con todas estas novedades la lista de convocados para medirse al Imperial es la formada por Piotr, Asensio, Recine, Samu, Duka, Cichero, Jaime, Alcorace, Hugh, Nader, Cambra, Baldeh, De Giovanni, Grassi, Oliveira, Pandita y Mbacke, además dell chaval del filial.