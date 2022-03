IU Verdes en Lorca pide la reparación de la goteras del CD Felipe VI

Pedro Sosa, edil de IU Verdes ha denunciado la situación que se encuentra la pista polideportiva del Complejo Deportivo Felipe VI, donde una vez más y tras las lluvias caídas en las últimas horas, se han tenido que trasladar varios eventos deportivos debido a las goteras.

Sosa ha indicado que "de nuevo una lluvia que no ha sido nada del otro mundo ha vuelto a causar la suspensión de varias competiciones de baloncesto que han afectado a los equipos sénior y femenino de Lorca". Sosa afirma que, también aquí, llueve sobre mojado. No es la primera vez que las lluvias inundan zonas de competición del Complejo y no sabemos qué razones hay para que no se arreglen las techumbres y sigamos consintiendo los perjuicios absolutamente evitables que se causa a los bienes públicos cada vez que llueve.

Sosa ha exigido responsabilidades a los cargos políticos que están detrás de estas deficiencias. Si los concejales de Patrimonio Local y Deportes y el consejero de Sanidad, no saben hacer frente a los problemas que causan sobre bienes y servicios públicos las goteras de una lluvia de marzo, lo mejor que pueden hacer es irse a su casa, ha sentenciado Sosa para terminar su comparecencia ante los medios de comunicación.