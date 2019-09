La situación extradeportiva empeora en el CF Lorca Deportiva

La situación en el CF Lorca Deportiva empeora a pasos agigantados, hasta llegar a encontrarse en un punto extrema gravedad. La plantilla y cuerpo técnico del club lorquino así como los trabajadores esperaban que hoy viernes se solucionara el tema económico, si no en su totalidad, si esperaban percibir parte de lo adeudo tal y como se indicó en el comunicado del club enviado el pasado domingo por la noche, "esta semana quedará todo solucionado".

A la finalización del entrenamiento que se ha desarrollado en el Mundial 82, no había ninguna novedad sobre la situación económica, y tampoco existen llamadas de teléfono o mensajes de la dirección deportiva indicándoles si en las próximas horas se puede desbloquear la situación. De hecho, la plantilla no conoce personalmente al propietario del club, y sólo han mantenido contacto durante todo este tiempo con el director deportivo, José Antonio Presa "Puskas", quien continúa en Madrid intentando desbloquear la situación.

Los jugadores del plantel lorquino, en algunos casos, acumulan hasta dos meses de impagos y están teniendo problemas con los alquileres y gastos diarios.

La situación es mucho más complicada para cinco jugadores, Koné, Mussoni, (estos dos jugadores cedidos en el Mazarrón CF), Kaká, Eric y Dylan, los cuales están alojados en un hotel de la ciudad, que acumula dos meses sin cobrar las habitaciones donde pernoctan por lo que en las próximas horas podrían abandonar sus instalaciones para alojarse en casas de compañeros.

La plantilla está valorando la posibilidad de emprender alguna medida de protesta en el partido que jugarán ante el Plus Ultra este domingo a las 11.30 horas en el Complejo Deportivo Ángel María Villar "Los Tollos".

Además de esos impagos, también se acumulan deudas en restaurantes donde los jugadores comen a diario y el pago del contrato de compraventa con Joaquín Flores que ronda los 100.000 euros.

Tal y como indicábamos ayer en DXT Cope, algunos jugadores están viviendo situaciones muy complicadas porque no perciben ingresos desde el mes de mayo, cuando terminó la anterior temporada, y están manteniendo reuniones con sus representantes para que se les encuentre una salida en otro club, en caso de mantenerse esta situación insostenible.

Con la nueva normativa AFE, transcurridos tres meses sin cobrar los jugadores que lo deseen, voluntariamente podrían salir del club y fichar por otro equipo.