Sin proyecto deportivo..... y sin proyecto económico

Ni hay plan deportivo, ni hay plan económico. Roberto Torres, dueño y presidente del Lorca FC no tiene plan de viabilidad previsto para el Lorca FC y parece que a raiz de los hechos que se han producido en las últimas semanas ni lo tenía preparado. La pregunta que todo el mundo se hace empieza a resonar con más fuerza en los aficionados, acreedores, ciudadanos y miembros del Ayuntamiento de Lorca ¿Qué intención tiene Roberto Torres con el Lorca FC?

Días previos al inicio de la temporada, el mandatario madrileño comparecia ante los medios de comunicación para dar el visto bueno al trabajo realizado por Sergio Segura y Juan Pedro López en materia deportiva. Un proyecto realizado con algunos jugadores destacados del grupo XIII y con gente de la casa. Los coordinadores del club, llegaron acuerdos de colaboración con el Lorca CF Base y Lorca Féminas y dieron la cara ante el Ayuntamiento para explicar la idea de proyecto deportivo. Roberto Torres en micrófonos de COPE confirmaba que el presupuesto para este año estaba "garantizado y con un importe aproximado de 200.000 euros". Torres también confirmaba que había un proyecto deportivo "a cuatro años, con el objetivo de ascender, si no este año, el que viene" y para cerrar el círculo comentaba que "el concurso de acreedores va hacía adelante, si todo es aprobado, se puede dejar liquidado antes de año".

El tiempo ha vuelto una vez más a señalar a Roberto Torres, que compró el club a Xu Genbao por un euro, como el único responsable de la situación actual del club.

Dos meses después, Roberto Torres ha dejado el proyecto deportivo en manos de Quique Pina Júnior, hijo de Quique Pina, quien tenía preparado un equipo en Segunda Autonómica y que con esos chavales está compitiendo en tercera división encajando goleada tras goleada. A Roberto Torres, no le importa el 0-5 contra Cartagena FC en casa,y tampoco le importa el 7-0 en Pinatar Arena contra el Cartagena B. No había proyecto deportivo detrás ni tampoco proyecto económico, el objetivo es ganar tiempo.Ganar tiempo para intentar echar la persiana y que no haya ninguna responsabilidad económica que atribuirle.

La "última jugada" del madrileño ha sido la de comunicar al juez del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia, que no hay dinero para liquidar la deuda del club, bajo las condiciones que el mismo marcó.

Roberto Torres llegó a un acuerdo con el 51% de los acreedores del Lorca FC a los que se les adeudaba unos 600.000 euros para hacer una quita del 50% y liquidar el restante 50% en el plazo de un mes.

El juez dio vía libre tras aceptar los acreedores la propuesta, y Roberto Torres volvió a engañar a todos los que le preguntaron, porque cumplido el plazo, el 12 de diciembre, tal y como adelantó DXT COPE, el mandatario blanquiazul no ha cumplido con su palabra y no ha abonado los 300.000 euros previstos.

"Nunca ha tenido la intención de pagar ni lo va hacer" comentan a esta redacción algunos de los acreedores que ya están cansados de esta situación y que llevan luchando por cobrar lo adeudado tras la salida del club de Xu Genbao, quien dejó el club pendiente de pago de 1,5 millones de euros, pero también pendiente de ingresos procedentes de la LFP y CSD (sobre 1,5 millones de euros) que nadie sabe explicar si se han cobrado al completo o no.

Roberto Torres quien sólo ha venido a Lorca en una ocasión en los últimos meses, ha presentado al juez otra modalidad de pago. Liquidar los 300.000 euros en tres años, hasta 2023 en varios plazos. Un club sin ingresos, donde no se trabaja la publicidad, dejado a su suerte y en caída libre en matería deportiva, se hace complejo que pueda revertir su situación. Todo ello pone de manifiesto, que no hay proyecto deportivo ni económico detrás del Lorca FC.

Los acreedores serán los que tomen la decisión si aceptan ese plan de pago o no. En caso afirmativo, Torres tendrá tres años más de cuello, en caso contrario se liquidará la sociedad.