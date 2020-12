Robles entra en la lista tras la lesión y sale Baroni por sanción

El último partido del 2020 en el Artés Carrasco para el CF Lorca Deportiva llega cargado de novedades. La más destacada será la presencia de público en las gradas del recinto lorquino tras el inicio de la pandemia. El club blanquiazul en forma conjunta con la Guardia Civil, Gobierno Regional y Ayuntamiento de Lorca han marcado un protocolo para la apertura de la tribuna principal del Artés Carrasco con capacidad para 3.500 personas. Debido a las restricciones sólo podrán entrar el 50% del aforo, es decir unos 1.700 espectadores y para ello el equipo presidido por Hugo Issa ha puesto en marcha diferentes iniciativas entre las que destaca el acceso de cuatro personas por cada abonado. Los acompañantes han tenido que dejar sus datos en las oficinas del club para la "trazabilidad" en caso de algún inconveniente. También se ha ofertado un 2x1 para los no abonados, los cuales por el precio de 10 euros podrán acceder dos personas al Artés. Esta oferta estará disponible también de 10 a 11 horas de este domingo en taquillas, una hora antes del inicio del partido ya que también se deberá dejar los datos personales de todas estas personas. Los menores de 15 años y mayores de 60 años tendrán acceso gratuito.

Los aficionados deben saber que es obligatorio el uso de mascarilla, no se puede fumar, ni beber ni comer (sólo agua) y que los servicios de cantina estarán cerrados. El aficionado no podrá moverse de su asiento y sólo podrá ocupar butacas alternas (una sí y otra no), uso de gel hidroalohólico y no moverse ni levantarse durante el encuentro.



En el apartado deportivo más novedades, ya que será el primer partido post Ibán Urbano. El técnico vasco fue destituido el pasado martes y aún no hay recambio en el banquillo donde mañana estará sentado Antonio Mur, mano derecha de Hugo Issa tras su llegada al proyecto blanquiazul.

Mur, nacido el 29 de abril de 1964, es un ex futbolista de Ferro Carril Oeste, Platense, Estudiantes de Caseros y Atlanta. y que en los últimos años ha estado como coordinador general del Departamento de Captación de Talentos de San Lorenzo de Almagro.

El rosarino tiene una extensa trayectoria como entrenador y coordinador, pasando por Atlanta, Portimonense de Portugal, Excursionistas, Sportivo Italiano, Internacional de Tijuana (México), Independiente Santa Fe (Colombia), Aracatuba (Brasil) y León (México), entre otros. En 2001 llegó a Racing y se sumó al plantel de técnicos juveniles.



El argentino cuenta con la novedad de Robles en la lista, que se ha recuperado de sus problemas musculares y pierde a Baroni, expulsado el pasado fin de semana contra el UCAM en La Condomina.

Se esperan pocos cambios con respecto al pasado fin de semana para recibir al Recreativo Granada, equipo que llegará a Lorca con la idea de sumar tres puntos y luchar por los primeros puestos.

Hortal bajo palos, Emilio Iglesias, Robles, Galiano y Coyette en defensa. Higgins, Oliva y Marconato en el centro del campo con Legaz y Cellou por bandas y en punta Carrasco, parece el once que saldrá de inicio.



Los lorquinos buscarán su primera victoria de la temporada y respirar en la clasificación antes de jugar el próximo domingo 13 en Sevilla ante el Sevilla Atlético a las 11.00 horas y cerrar el año con el partido de copa, que se jugará el miércoles 16 a las 19.30 horas en Los Pajaritos ante el CD Numancia.