Roberto Torres "El Lorca FC no corre riesgo al entrar en concurso de acreedores"

Roberto Torres ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para hablar de la actualidad económica del Lorca FC, la gestión de Génova Sports, la situación del CF Lorca Deportiva, apoyo del Ayuntamiento y abandono de la competición del Tercia Sport.

El empresario madrileño ha realizado un repaso a toda la actualidad deportiva de la ciudad empezando por la situación que está atravesando el CF Lorca Deportiva "mostramos nuestro apoyo a la plantilla y cuerpo técnico. Queremos exponer que dentro de nuestros recursos muy limitados, que nos ponemos a disposición de la plantilla y cuerpo técnico, tienen nuestro apoyo. Esperamos que sólo sea un malentendido y que la situación se pueda encauzar por el bien del CF Lorca Deportiva en particular y fútbol lorquino en general".

Sobre la salida de Joaquín Flores del Tercia Sport indicó "es una persona que siempre ha dado todo por el fútbol lorquino. No creo que la salida del Lorca FC "B" haya motivado la desparición del Tercia Sport. Nuestro filial ya estaba en competición hace dos años, pero no pudo competir el año pasado por los problemas que todos sabemos".

Torres ha comentado que le ofrecieron la posibilidad de gestionar el Tercia Sport, pero que no lo hizo porque "el plazo para ser filial había terminado". Confirmó además la información de DXT Cope, sobre que el filial tenía su intención de jugar en Murcia, pero que finalmente no pudo ser ya que la Federación no se lo permitió". Torres agradeció el esfuerzo que ha realizado en general.

Sobre Génova International indicó que es una agencia de representación y una escuela con más de 18.000 niños, "Morris Piagnello y Génova, por intereses suyos personales tiene en el club jugadores. Han entrado y nos están apoyando. Nada más, sólo yo tomo decisiones, este club es una empresa familiar, y estamos haciendo un gran trabajo. No entiendo las críticas sobre la gestión familiar del club, el CD Leganés también es una empresa familiar y ojalá que pudieramos alcanzar los objetivos que ellos tienen"



Por último ha hablado del concurso de acreedores en el que entra el club lorquino en el mes de noviembre. "Llevamos desde julio intentando alcanzar acuerdos con diferentes acreedores del club y no se están consiguiendo. "entrará un administrador concursal, se analizará toda la situación económica y se tomaran decisiones." Para el empresario madrileño "el club no corre peligro . Es muy sencillo, hay una deuda y unos ingresos, y se entra en concurso porque los ingresos que hay en el club no permiten liquidar la deuda. El Lorca FC tiene una situación particular, nos viene la deuda heredada de 2,7 millones de euros, de la gestión anterior y ahora mismo está en 0,7. Con los recursos y el esfuerzo realizado no está nada mal, aunque también hay que destacar que si el club hubiese conseguido el objetivo de subir a Segunda B, ya teníamos quienes iban a entrar con una participación en el Lorca FC a cambio de la deuda, nosotros seguiríamos dentro del club, pero esos empresarios asumirían una participación a cambio de la deuda, pero no lo conseguimos".

Para Torres, "la deuda no va producir la liquidación del club, ya que tiene capacidad para generar ingresos. Si la mayor deuda corresponde a unos trabajos en instalaciones municipales, el administrador judicial intentará adquirir esos recursos en esas instalaciones."

El mandatario blanquiazul ha querido tranquilizar a la plantilla, cuerpo técnico y aficionados indicando que "el club seguirá con su actividad habitual y saldrá adelante previo plan de pagos de la deuda".

Torres ha puesto como ejemplos a equipos como el "Deportivo de La Coruña, Cádiz, Real Sociedad, Celta, Valladolid, y otros muchos han estado o están en situación concursal y siguen participando en competiciones. El Lorca FC SAD será otro más que entrará en situació concursal pero seguirá participando con la mirada puesta en el ascenso a Segunda B, algo que si se consigue, será un balón de oxigeno importante."

Por último Torres ha hablado de un juicio con un jugador de la temporada 2013, en el que demandó al club y le solicitaba una indemnización de "paga vitalicia de 500.000 euros. Es una de las sorpresas desagradables que me he encontrado en los últimos días, pero afortadamente el club ha ganado ese juicio".

Según ha podido saber DXT Cope Lorca, el jugador es Nino, ex futbolista del Villarreal y Real Jaén entre otros, que fue despedido del equipo lorquino, entonces gestionado por Luis Jiménez Moya y siendo director deportivo, Manolo Molina.