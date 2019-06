Roberto Torres "Dadme unos días, lo de ayer me hundió"

El Lorca FC ha terminado la temporada 2018/2019 sin alcanzar el objetivo marcado a principio de temporada, un objetivo que era el ascenso.

Desde el primer momento, la entidad ha vivido una temporada muy complicada, tanto el ámbito económico como en el deportivo. Tras el descenso deportivo de la Liga 1/2/3 a Segunda B, y la salida del proyecto de Xu Genbao, todo hacía entrever que el club terminaría sin competir, más si cabe cuando no se incribió el filial en Tercera División y se dejó el cuerpo muerto en la gestión del primer equipo.

Una deuda de 485.000 euros, de la que nadie de los anteriores dueños se hicieron cargo, hizo descender al equipo a Tercera División y convertir en una tarea muy complicada la reconstrucción del club por parte de Roberto Torres, empresario madrileño que tras gestionar con la LFP y RFEF logró sacar adelante el equipo en Tercera División.

La deuda de la entidad valorada en unos 2.5 millones de euros, se ha ido sufragando con la ayuda por el descenso que ha entregado la LFP, valorada en 1,4 millones de euros,el aval del CSD de 500.000 euros y acuerdos que se han ido alcanzando a lo largo de la temporada, lo que ha dejado el actual déficit en unos 300.000 euros.

Roberto Torres, indicó en la última rueda de prensa que realizó en público que el ascenso a Segunda División B, permitiría dejar esa deuda a cero, gracias a la llegada de unos inversores que se harían cargo del proyecto lorquino. Una vez que el ascenso no se ha logrado, la llegada de los inversores italianos queda en una posición bastante remota y una vez más el futuro del club en entredicho.

En el tema deportivo tampoco han ido muy bien las cosas, con tres entrenadores, Tato, Germán Álvarez y Jaime Pérez, y con un proyecto que comenzó a menos de 15 días de que la liga diera el pistoletazo de salida. La confección de la plantilla se hizo a destiempo y los problemas comenzaron a llegar en los despachos, alineación indebida en el primer partido ante Churra y con problemas internos en la plantilla que no han cesado durante todo el curso.

La tercera posición en el grupo XIII era un mal menor, pero no era garantía de ascenso, con un equipo que a nivel deportivo había sufrido muchos altibajos, una plantilla descompensada y problemas económicos sobrevolando el Artés Carrasco.



Tras la derrota ante el Alcobendas Sport, esta mañana se ha realizado el último entrenamiento que ha servido de despedida para la gran mayoría de la plantilla lorquina. Algunos jugadores seguirán en Lorca unos dias, para terminar de preparar su regreso a casa y pensar en una nueva temporada, lejos del Artés Carrasco. Ahora queda despejar algunas dudas relacionadas con el futuro de la entidad, respuestas que tienen que llegar por parte del presidente Roberto Torres, quien ha pedido tiempo.

El empresario madrileño ha utilizado la cuenta oficial del club en Twitter para indicar que necesita tiempo "Dadme unos días, lo de ayer me hundió". En el comunicado expresa que "la de tonterías y estupideces que he aguantado, las personas maravillosas que conocí, engaños, juicios, problemas internos de plantilla...Dadme unos días"



A partir de ahora se presentan varias opciones en el futuro de la entidad lorquina. Una opción, algo remota pero que no se descarta es la continuidad de Roberto Torres. El porcentaje es muy pequeño, ya que el empresario madrileño, no tendría intención se seguir adelante con el proyecto lorquino.

Abierta queda la puerta a un nuevo comprador o alguien que quiera avanzar con el proyecto del Lorca FC adelante, pero todo ello depende, de conocer exactamente la deuda real del club, tras los ingresos que hemos mencionado anteriormente.

Tampoco se descarta que la aventura de este club, esta temporada haya sido el punto y final, como tampoco se descarta, en caso de ascenso del CF Lorca Deportiva o no, de una posible unión entre las dos entidades, generando un proyecto único tan demandado en las últimas temporadas por aficionados, pero que tras varios intentos, por unos u otros motivos, nunca llegaron a tomar forma.