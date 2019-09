La RFEF da la razón al Águilas FC por el tema de los dorsales fijos

La RFEF ha estimado las alegaciones presentadas por el Águilas FC en relación a la sanción que le impuso la Federación Murciana de Fútbol ateniéndose al artículo 126 del reglamento, por llevar dorsales fijos en la primera jornada de liga.

El equipo de Gaspar Campillo, tomó la decisión esta temporada de llevar dorsales fijos, algo que le permitía el nuevo reglamento de la RFEF tal y como quedó rubricado en la emisión de una circular a todos los equipos el pasado mes de Julio.

En dicha circular, indicaba la obligación de llevar dorsales fijos los equipos de Segunda B y libre elección los equipos de Tercera, aunque el curso 2020/2021 sería obligatorio.

El cuadro de Gaspar Campillo jugó con dorsales fijos y la FFRM le impuso una multa de 300 euros, alegando que la territorial murciana no había dado el visto bueno a esa posibilidad.

El club costero, ha recibido en las últimas horas el veredicto del recurso que presentó ante la RFEF, el cual ha sido favorable para el equipo blanquiazul, por lo que se le ha retirado la sanción económica.

Desde el Águilas FC, confirman que también han recurrido la segunda sanción impuesta por parte de la FFRM, ya que en el partido ante el CF Lorca Deportiva, el arquero Javi Soto tuvo que jugar con la camiseta con el número 13 al no tener otra camiseta de su talla.

COPE también ha podido confirmar que la sanción al Atlético Pulpileño, por este mismo motivo, fue eliminada mientras que el Lorca FC, al no alegar, tendrá que hacer frente a la sanción económica.



ÁGUILAS FC - FC CARTAGENA B

El Águilas sigue preparando el partido ante el FC Cartagena B que jugará este domingo en el Hermanos Buitrago a las 18.00 horas. Los de Gaspar Campillo llegan a esta cita con la baja de Carlos Pérez que tendrá que cumplir partido de sanción. En el lado positivo, el técnico aguileño recupera a Fran que podría jugar sus primeros minutos de Liga.

Tras unos meses donde la enfermería ha estado completa, la situación empieza a mejorar, ya que sólo quedan por reaparecer los capitanes Ramón Arcas y Emilio que están en la recta final de sus respectivas lesiones.

El Águilas FC espera mantener el buen ritmo que está ofreciendo en su terreno de juego, donde ha disputado hasta la fecha dos partidos, 2-1 ante la Deportiva Minera en la primera jornada y 4-0 ante el Ciudad de Murcia.

El cuadro aguileño es sexto con seis puntos y los portuarios llegan en mitad de tabla, décimos con 5 puntos.