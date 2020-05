RFEF y FFRM mantienen una reunión con los clubes de Segunda B y Tercera de Murcia

José Miguel Monje Carrillo y Luis Rubiales mantuvieron una video conferencia con los diferentes representantes de los equipos del fútbol murciano de Segunda División B y Tercera División para analizar el futuro más inmediato y a medio plazo del fútbol español.

Hugo Issa, presidente del CF Lorca Deportiva, Gaspar Campillo director deportivo del Águilas y Mariano Fernández, presidente del Pulpileño entre otros estuvieron presentes en dicha reunión telemática. Por parte del Lorca FC no hubo ningún representante.

Entre los puntos del día, se habló del playoff exprés para resolver los ascensos a Segunda División A y Segunda B respectivamente, así como el futuro de la competición de Tercera División el próximo año.

La idea de la FFRM es celebrar el playoff expréss en Pinatar Arena, aproximadamente en el mes de julio ya que hay de fecha límite hasta la primera semana de agosto. Debido a las altas temperaturas, según ha podido saber COPE, los partidos se podrían jugar a las 20.00 y 22.00 horas. Los equipos clasificados, tal y como comentamos hace algunas semanas en DXT COPE LORCA, son CF Lorca Deportiva que se medirá el Mazarrón CF, (Real Mucia Imperial no puede jugar al tener a su primer equipo en Segunda B) y el Atlético Pulpileño ante el Mar Menor CF. Los partidos serían de 90 minutos sin prórroga, y en caso de empate accediendo a siguiente ronda el equipo mejor clasificado.

No habría público en las gradas y los clubes se deberían someter a unas medidas sanitarias complejas que generan muchas dudas de si se pueden cumplir o no. Todo este formato de competicón está supeditado a que Sanidad autorice la disputa de la competición. En caso contrario, si no se puede celebrar la fase de ascenso, lograrían ascender los campeones de cada grupo.

Este hecho generaría una segunda división B de 5 grupos de 20 equipos cada una y un total de 100 clubes participantes para la temporada 20/21 que comenzaría en el mes de octubre si la pandemia lo permite. Reducción de fechas y creación de subgrupos, lo que permitirá menos desplazamientos y ahorro de gastos en una temporada muy difícil y sin ingresos para los equipos modestos.

Los grupos de Segunda B serán cinco y permitirán ascensos a la nueva Segunda B PRO que se creará para la temporada 21/22. Esta categoría tendrá 40 equipos divididos en dos grupos de 20.

Por lo tanto, Segunda División B pasaría a ser la cuarta división nacional y Tercera División la quinta, lo que generaría producirá una infravaloración de estas divisiones.

Al igual que en Segunda B, se generarán sub grupos el próximo año en Tercera División, por lo que el grupo XIII de Murcia contará con 22 equipos divididos en dos grupos de 10 y 12 equipos respectivamente, o de 11 equipos cada uno. El formato de ascenso y descenso de estas categorías está pendiente de confirmar próximamente por la RFEF