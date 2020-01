Regresa la liga marcada por la recta final del mercado de fichajes.

A falta de una semana exacta para que cierre el mercado de fichajes en España, los equipos del grupo XIII aceleran las gestiones para incorporar jugadores antes del 31 de enero, fecha en la que cierra el mercado en Primera, Segunda, Segunda B y Tercera División.

Tanto Lorca FC , CF Lorca Deportiva y Águilas FC están intensificando sus acuerdos para cerrar las plantillas y afrontar la recta final de la competición con garantías de alcanzar los objetivos previstos.

El CF Lorca Deportiva ha cerrado los trámites burocráticos para incorporar al central argentino Tomás Baroni, quien ocupará la ficha de Pinteño ante los problemas que está ocasionando la salida de Mussoni del Mazarrón CF. Por el momento, el equipo lorquino cuenta con el central que llega procedente del Atlético Rafaela para medirse al Muleño este domingo a las 16.30 horas en el Municipal de Mula.

También tiene cerrada la cesión de Vicente Meca, ex jugador del Lorca CF Base DH que esta temporada estuvo en el Águilas FC y en el que aún le resta un año más. El acuerdo está cerrado hasta final de temporada y en breve se hará oficial.

La llegada de Baroni, cierra las puertas a Galiano, central en el que ha estado trabajando el equipo de Ibán Urbano y que el Pozuelo de Alarcón de Madrid no le dejaba salir fácilmente.

Además, sigue en la rampa de llegada, Iñigo Barrenetxea, quien el propio Ibán Urbano, confirmó en COPE LORCA que es un jugador no prioritario, pero que se podría adaptar a las necesidades del equipo en caso de no cerrar otras cuestiones.

Mussoni, por su parte sigue esperando que el Mazarrón CF encuentre un delantero para dejar la ficha libre para el CF Lorca Deportiva que deberá dar una baja sénior, para la incorporación del delantero belga.



Por su parte el Lorca FC sigue también pendiente del tema Pogba. El atacante francés salió del CD Manchego de Ciudad de Real por la puerta de atrás y ahora el cuadro manchego indica que no le dará la carta de libertad tan fácil. El representante del futbolista está intentando solucionar el tema ya que el club blanquiazul no cuenta con dinero para hacer frente la salida del hermano de Paul Pogba, jugador del Manchester United, que ya está ejercitándose con el equipo blanquiazul a la espera de una solución.

Lo que parece claro, es que Mathias Pogba no podrá jugar ante el Imperial este domingo a las 12.15 horas en Espinardo.

El equipo de Víctor Dus también contará con Daniel Bermejo, joven jugador del Huércal Overa que a partir del lunes comenzará a entrenar con el equipo lorquino. Dani, ex del Lorca CF Base División de Honor está gestionando su salida del equipo hurcalense donde sólo ha jugado 12 partidos esta temporada.

El equipo lorquino es el que más modificaciones ha realizado en los últimos días y debido a la controversia que ha suscitado la nueva aplicación que ha puesto en marcha el club. Hamza, Cichero, Cencillo, De Giovanni y Grassi se han marchado del cuadro blanquiazul, que podría cerrar una sorpresa en la punta de ataque durante las próximas horas.

En cuanto a las altas, se ha producido la llegada de Nellar, Theo, Pelayo y Yassin, estos dos últimos que aún no han debutado con el equipo blanquiazul.



El Águilas FC también ha abierto la puerta a muchos jugadores, en total cinco. Ballesta, Edu Serrano, Javi Piñero, Barrenetxea y Vicente Meca han salido del cuadro costero, haciendo la incorporación de Xavi Pons y Fran Grassi.

El catalán debutó ante el CF Lorca Deportiva y el argentin podrá hacerlo este domingo a las 16.30 horas ante el CAP Ciudad de Murcia en el José Barnés.