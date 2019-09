El portero ruso, Dar Korolev, muy cerca de tener ficha con el Lorca FC

El Lorca FC puede cerrar en las próximas horas la contratación del guardameta ruso Dar Korolev, quien está entrenando varios días con el equipo lorquino bajo las órdenes de Walter Pandiani.

Korolev, de 23 años ha jugado en el Leganés B y el Guadalajara, donde llego cedido por el equipo pepinero. Anteriormente el portero nacido en Omsk destacó en los juveniles del Alcobendas.



En las próximas horas, el portero podría cerrar su vinculación con el equipo lorquino que perderá a Balboa para los próximos dos meses de competición. El jugador catalán que llegó procedente del Terrassa no ha podido debutar con el equipo blanquiazul ya que no pudo jugar ante El Palmar por temas burocráticos y posteriormente sufrió una lesión de menisco de la que tendrá que ser operado.

Además de esta baja, se sigue esperando la documentación del centrocampista colombiano, Felipe, que está a la espera de tramitar toda su documentación para poder debutar en partido de Liga.

El presidente de la entidad Roberto Torres ha confirmado a DXT Cope, que con la llegada de Korolev, se quedaría la plantilla cerrada y no habría ninguna incoporación más.