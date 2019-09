A por tres puntos con la incertidumbre del tema económico

El CF Lorca Deportiva llega a la cita de este domingo en Los Tollos con las bajas de Robles y Garre por lesión, así como las de Eric y Dylan al no tener el tránsfer. Los argentinos esperan tener toda la documentación en regla el próximo fin de semana y así poder debutar con la camiseta blanquiazul.

Son las bajas principales para los de Ibán Urbano que reciben al Plus Ultra el domingo a las 11.30 horas con la idea de sumar una victoria que les mantenga en la parte alta de la clasificación. El objetivo es aislarse todo lo posible de la situación extradeportiva que está viviendo el club en las últimas horas, con muchos problemas económicos que afectan el día a día de la plantilla lorquina.

Según ha podido saber DXT Cope, Koné y Mussoni, jugadores cedidos en el Mazarrón han tenido que dejar el hotel donde estaban alojados en Lorca debido a los impagos del club y han sido ubicados en la casa de un compañero del equipo mazarronero.

La plantilla lorquina ha meditado en las últimas horas realizar alguna medida de protesta antes del inicio del partido, pero no está confirmada que se vaya a realizar. José Antonio Presa "Puskas", el director deportivo, ha hablado con la plantilla y les ha vuelto a indicar que los problemas de bloqueo de cuentas espera que se puedan solucionar en las próximas horas/días, con lo que llegará dinero a las cuentas de los jugadores, que por el momento no han percibido nada.

Puskas ha emitido un comunicado en sus cuenta oficial de Twitter indicando que "mi labor en el Lorca Deportiva es la de director deportivo, con el encargo de crear una plantilla competitiva con el objetivo del ascenso". El vasco recarca que "soy un empleado más del club, y yo tampoco he cobrado"

El director deportivo acepta las críticas pero no los insultos y amenazas que está recibiendo en las últimas horas teniendo que "tomar las medidas oportunas para actuar con los que se permiten estos insultos y amenazas hacia mi persona"

El final del comunicado remarca la convicción a "que se solucionará todo en breve"