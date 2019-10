La plantilla del CF Lorca Deportiva exige la salida de la directiva

Cayó la última gota en un vaso a rebosar de promesas incumplidas hacia la plantilla y trabajadores del CF Lorca Deportiva. El partido ante El Palmar estuvo marcado por la "sentada" que realizaron los jugadores del equipo lorquino durante los primeros segundos del partido que le midió al equipo murciano en el Mundial 82. Los once jugadores titulares, al escuchar el sibato del colegiado del partido, se sentaron sobre el terreno de juego a modo de protesta, ya que acumulan dos meses sin cobrar y han sido muchas las promesas incumplidas por la nueva directiva. Los aficionados que se dieron cita en las gradas del Complejo Deportivo Antonio Vidal de La Torrecilla, acompañaron a los jugadores en esos momentos con fuertes aplausos.

Tras el partido, Andrés Carrasco, capitán del equipo lorquino, apoyado por todos los integrantes de la plantilla leyó un manifiesto donde solicitaban la salida de los actuales gestores del club y que les permitieran "gestionar" el equipo ante la posible llegada de nuevos inversores.

La plantilla remarcó las dos mensualidades adeudadas y los plazos incumplidos, indicando que "la confianza la han perdido totalmente".

Tras esos actos, la directiva le hizo llegar a la plantilla un comunicado indicando que si el próximo viernes 11 de octubre, a las 12 de la mañana no se ha realizado el pago de los emolumentos, la directiva dimitirá y dejará vía libre a la llegada de posibles nuevos inversores.

En esa línea, en estudiar la viabilidad del club se encuentra el ex presidente Joaquín Flores, quien está trabajando para la llegada de nuevos inversores que puedan salvar la situación complicada del club, tal y como afirmó en Comarcal TV

"Yo no puedo afrontar las nóminas del club que rondan los 350.000 euros. Estamos viendo la posible llegada de alguien, pero debería estar acompañada de un esfuerzo de la plantilla".

Actualmente se adeudan dos meses, más cantidades a proveedores como es el caso de hoteles, autocares, ropa y restaurantes..según Flores "esas cantidades no preocupan porque son mínimas, el tema importante es el grueso de la plantilla".

Si el viernes no se ha solucionado el tema de los pagos por los actuales directivos, Flores podría llegar con alguna solución para salvar el futuro más inmediato del club, "permitiendo la salida de jugadores con nóminas altas, renegociando otros contratos e incorporando jugadores de un perfil económico más llevadero para hacer un año de transición".