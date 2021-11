El PP pide que se recupere ya la Gala del deporte aguileño"

El Partido Popular ha solicitado al Ejecutivo socialista de Mari Carmen Moreno que se recupere la gala del deporte aguileño, el concejal 'popular', José García, ha remarcado que “se están efectuando todo tipo de actividades y creemos que es el momento de realizar esta importante cita para los deportistas de la localidad”. En este hilo, García ha recordado que “en noviembre de 2019, el PP presentó una moción al pleno para que se volviese a realizar este importante evento para el deporte aguileño, pero el equipo de Gobierno de Moreno rechazó nuestra propuesta excusándose, como siempre, en que 'estaban trabajando en ello'”. Además, el concejal de Deportes, Cristóbal Casado, indicó entonces que tenían fechada la celebración de esta gala para enero de 2020, algo que, según ha explicado el concejal, “se podía haber realizado en perfectas condiciones”, ya que “en enero del pasado año no padecíamos la pandemia del Covid19”. García ha insistido en que “esta gala sería una herramienta revitalizadora y una activación del deporte en Águilas” para que, como hace años, “se convierta en una cita importante para la sociedad aguileña, a la vez de adquirir relevancia social fuera de nuestras fronteras”. Asimismo, “desde el Partido Popular no entendemos que se estén realizando muchas actividades en este y otros ámbitos y que el equipo de Gobierno no se haya planteado ya celebrar este evento deportivo”, ha subrayado el edil. “Creemos que el hecho de reconocer a los deportistas fomenta y aumenta la motivación, la competitividad de todos”, ha destacado el 'popular', a lo que ha añadido que “el sector deportivo de Águilas es muy amplio y sería un evento perfectamente asociable al turismo deportivo, un fin de semana señalado al año”. En definitiva, “reactivar una gala que sea la 'Fiesta del Deporte' para todos, estimulando mucho más el espíritu competitivo de nuestros deportistas desde edades tempranas, reconociendo a las empresas e instituciones implicadas en el deporte aguileño y poniendo a Águilas de nuevo en el foco de los medios de comunicación, siendo referente deportivo, turístico y cultural”, ha concluido García