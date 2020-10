ENTREVISTA DXT COPE LORCA

Paco Miñarro "En Águilas hay un proyecto muy fuerte, estoy deseando empezar la liga"

Paco Miñarro, criado en la cantera del Lorca CF Base recala en el Águilas FC tras su paso por el CF Lorca Deportiva "El equipo está muy trabajado, estoy deseando empezar la liga" El centrocampista lorquino considera que "el proyecto de Águilas es muy fuerte. He terminado bien con el CF Lorca Deportiva. Me he sentido bien, hemos ganado a un gran club como el Hércules"