Paco Lorca no sigue en el Lorca CF Base División de Honor.

Lo adelantábamos hace algunas semanas en DXT Cope, Francisco Lorca no continuaría en el Lorca CF Base de División de Honor. El equipo lorquino ha hecho oficial este tema en las últimas horas y de esta forma se cierra un vínculo de cinco años del técnico lorquino en el Lorca CF Base. Francisco Lorca se marcha de la entidad lorquina con sobresaliente, logrando una permanencia histórica en División de Honor, algo que no habían logrado anteriormente ninguno de los dos equipos de la Ciudad del Sol que compitieron en la máxima competición nacional del fútbol juvenil.

Paco Lorca podría estar estudiando ofertas de otros equipos, aunque aún no tiene nada cerrado. El entrenador lorquino ha sido una de las piezas importantes para lograr el objetivo. Hombre cercano a sus jugadores, ha sabido sacar el máximo provecho de cada uno de ellos y mantener la tranquilidad en los momentos complicados de la temporada.

El que fuera jugador del Lorca FC, CF Lorca Deportiva, Águilas CF, Sant Andreu entre otros, ha realizado un gran trabajo y valorará las opciones que se le presentan a partir de este momento para continuar dirigiendo en los banquillos.

El Lorca CF Base aún no ha hecho oficial el nombre del nuevo entrenador, pero será un técnico de la casa. Desde la directiva lorquina confían en el trabajo que vienen desarrollando desde clubes inferiores sus entrenadores, y apostarán por una persona de la casa, que permita seguir inculcando en los chavales el trabajo que se desarrolla en el equipo de fútbol base lorquino.

La próxima temporada será más complicada que la que acaba de terminar y desde el club blanquiazul, quieren seguir formando los cimientos de un equipo sólido y que continúe con la formación de jóvenes valores lorquinos.



Por otro lado tenemos que indicar que el UCAM CF juvenil regresa a División de Honor tras la victoria lograda anoche. Los universitarios vuelven a la máxima competición nacional juvenil un año después del descenso por lo que junto a Real Murcia y Lorca CF Base, serán los representantes del fútbol murciano en el grupo siete.