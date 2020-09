El Olímpico de Totana también vuelve al trabajo

El Olímpico de Totana ya está en marcha. El equipo alfarero ha comenzado la pretemporada 20/21 realizando una sesión en las instalaciones deportivas MOVE. El equipo de Calata, de esta forma se pone el mono de trabajo para comenzar a preparar el inicio del curso, donde estará inmerso en el subgrupo A del grupo XIII de Tercera División junto equipos importantes como el Atlético Pulpileño o el Águilas FC.

Emiliano Peralta ha confeccionado una plantilla interesante con jugadores donde se mezcla la veteranía y la juventud. Destaca la llegada de Gallardo, ex del CF Lorca Deportiva y con experiencia en Segunda B como es el caso de Andrés Sánchez, ex del Cádiz CF y Melilla entre otros.

Javi García de la Oyonesa, Rodri, Rubén Aroca, Ñico, José Agustín, Parra, Pascual, Alfonso, José Ramón y los ex del Lorca CF Base DH, Reche y Eric son algunos de los jugadores destacados.

También hay que reseñar la continuidad de Omar, otro delantero con experiencia en el grupo XIII tras pasar por equipos como el Lorca FC, CF Lorca Deportiva, Pulpileño o Águilas.

También continúan en la disciplina del equipo del Juan Cayuela, Fran Sánchez, Peña, Juanlu, Abraham y Randry, quien ha destacado como alfarero en los últimos cursos.

Dentro del organigrama deportivo, también hay que reseñar la presencia, otro año más, del delegado de equipo, Mario Paniagua, que continuará su labor en el Olímpico de Totana tras pasar por el Lorca FC y CF Lorca Deportiva.