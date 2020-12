El CD Numancia - CF Lorca Deportiva se jugará a las 18.30 horas

El CF Lorca Deportiva viajará a Soria tras el entrenamiento que tendrá lugar esta mañana en el Mundial 82 de La Torrecilla. El equipo lorquino llegará a Soria sobre las 22.00 horas donde descansará antes de disputar mañana a las 18.30 horas el partido de primera ronda de Copa del Rey contra el CD Numancia.

El partido se ha adelantado una hora, tras la comunicación emitida por la RFEF donde también comunica el aplazamiento de varios partidos de esta eliminatoria inicial.

Los lorquinos viajarán en bloque salvo, Sergio Rodríguez, Coyette y Ángel Robles, todos ellos lesionados y entrará en la lista Nacho Pastor, que se perdió el partido de liga en Sevilla por sanción.

El cuadro blanquiazull se medirá al quinto clasificado del subgrupo 1B. Los numantinos no conocen la derrota en casa donde han ganado 3-1 al Marino de Luanco, 1-0 al Lealtad, 1-0 al Langreo y empatado 2-2 contra el Real Valladolid B.

El téncico Mánix Mandiola destaca que no le hace especial ilusión "jugar en un campo sin público y ante un primera que te puede bailar, pero no vamos a conceder nada e iremos a por la eliminatoria"

En el cuadro soriano hay jugadores como Menudo, ex del FC Cartagena, Cotán ex del Sevilla Atlético o Bikoro, ex central del Lorca FC durante su etapa en Segunda A.

Es uno de los equipos fuertes de la categoría y se medirá al CF Lorca Deportiva que no conoce la victoria en este primer tramo de la temporada.