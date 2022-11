Lorca cuenta con más de 98.000 habitantes en todo su término municipal, pertenecientes a un total de 98 países. Toda una representación mundial donde destacan los ciudadanos de Marruecos y Ecuador, aparte de los españoles.

Este domingo, arranca una de las citas más importantes del mundo del deporte, el Mundial de Fútbol de Catar 2022 donde 32 selecciones estarán representadas en ocho grupos.

La mayoría de lorquinos estarán pendientes de la selección española, y seguirán los pasos de los de Luis Enrique en busca de su segunda estrella mundial, pero en la Ciudad del Sol, habrá miles de personas pendientes de otras selecciones y otros colores.

Aquí les desgranamos algunas curiosidades.

En el grupo A, Catar, Ecuador, Senegal y Países Bajos buscarán dos plazas para pasar de fase.

El partido inaugural que se jugará el domingo a las 17.00 horas entre Catar y Ecuador será masivamente seguido por la colonia ecuatoriana de Lorca, una de las más representativas y numerosas en la ciudad. Actualmente y siguiendo datos estadísticos de la Región de Murcia, 5.655 ecuatorianos viven en Lorca, por lo que seguirán muchos de ellos la evolución de la tricolor por pantalla.

Cataríes no hay registrados en Lorca, pero dentro de este grupo, está Senegal que es otra de las naciones que más representación tiene con un total de 340 personas que estarán pendientes del partido ante Holanda que se jugará el lunes 21 a las 17 horas. Por parte del combinado "orange" Lorca cuenta con un total de 54 representantes en Lorca, que animaran a los de Louis Van Gaal para sumar sus primeros puntos.

En el grupo B, Inglaterra y Estados Unidos son favoritas, ante Irán y Gales de Gareth Bale que puede dar la sorpresa.

El primer partido del grupo B se jugará el lunes a las 14 horas y lo disputarán Inglaterra e Irán. En Lorca residen 375 británicos, la mayoría ingleses que estarán pendientes de la evolución de los suyos.

Estados Unidos y Gales cerrarán la primera jornada del grupo B el mismo día a las 20 horas. Los 17 estadounidenses que residen en Lorca animarán a los suyos, ante la selección de Gareth Bale que no cuenta con representación ciudadana en Lorca.

Argentina, México, Polonia y Arabia Saudí, lucharán por dos puestos en el grupo C.

En el grupo C, Argentina parte como favorita, y ninguno de los 184 argentinos que residen en Lorca, no dejan de soñar con Leo Messi levantando el título mundial, único que le falta al ex jugador del FC Barcelona en sus vitrinas.

El combinado albiceleste debutará el martes a las 11.00 horas ante Arabia Saudí, una selección que no cuenta con representación en la ciudad. México y Polonia deben ser las selecciónes que optarán a la segunda plaza del grupo. Los 37 mexicanos y 42 polacos que viven en Lorca, soñarán con un segundo puesto de su selección para seguir disfrutando de la mejor cita futbolística del mundo.

Los franceses dominan en el grupo D

La selección "blue" es la favorita dentro del grupo D, y los 1.549 franceses que viven en Lorca están convencidos que los Benzemá, Mbappe y Griezzmann tienen que retener el título mundial logrado hace cuatro años. Su primer partido será ante Australia el martes 22 a las 20 horas. Tres, son los australianos que según el padrón, residen en Lorca y seguro que consideran posible batir a la gran selección francesa.

Dinamarca y Túnez, jugarán también el martes 22 a las 14 horas. Dos selecciones que cuentan con pocos ciudadanos residiendo en Lorca, concretamente cuatro personas (tres daneses y un tunecino).

En el grupo E, Luis Enrique y los suyos optarán a todo, con el permiso de Japón, Costa Rica y Alemania.

El 23 de Noviembre, día de San Clemente patrón de Lorca. España y Costa Rica debutarán en el Mundial de Catar 2022. Restaurantes, bares, terrazas y plazas estarán pendientes del primer partido de los de Luis Enrique en una fecha en la que se celebra el patrón de Lorca, San Clemente. A las 17.00 horas la mayoría de lorquinos estarán pegados a la pequeña pantalla para ver a Pedri, Busquets, Morata y compañía si pueden arrebatar los puntos a la Costa Rica de Keylor Navas, de la que estarán pendientes los 16 costaricenses que viven en Lorca.

Por su parte, Alemania jugará ante Japón de Kubo y Shibashaki. Los 105 alemanes residentes en Lorca no quieren sustos a las primera de cambio y esperan dar un disgusto a la selección nipona que no cuenta con ciudadanos representados en la sociedad lorquina.

Bélgica y Croacia, favoritos ante Marruecos y Canadá en el grupo F

Los 11.301 marroquíes que viven en Lorca también estarán pendientes del debut de su selección en el mundial, el cual se producirá el miércoles 23 de noviembre a las 11.00 horas.

Marruecos tendrá un debut difícil ante la Croacia de Modric y Rakitic. La superioridad que se espera sobre el terreno de juego del equipo báltico, contrasta con la diferencia de ciudadanos empadronados en Lorca, ya que sólo un croata figura afincado en la ciudad.

El otro partido del grupo enfrentará a Bélgica, que cuenta con 45 belgas afincados en Lorca y a Canadá, selección que regresa 36 años después a un Mundial y que cuenta con dos canadienses empadronados en el municipio. Bélgica y Canadá jugarán el mismo día de San Clemente a las 20 horas.

61 brasileños confían en que llegará el sexto mundial carioca.

Brasil está encuadrada en el grupo G junto a Serbia, Suiza y Camerún. El equipo verde-amarillo, confía en sumar su sexto título mundial, y confirmar su hegemonía en el deporte rey. 61 brasileños afincados en Lorca estarán viviendo el "fútbol samba" el jueves 24 a las 20 horas, cuando disputarán su primer partido ante Serbia, selección que cuenta con un compatriota viviendo en la ciudad de Lorca.

Los cinco cameruneses que residen en el municipio también estarán pendientes del Camerún - Suiza que se disputa el 24 noviembre a las 11.00 horas. Partido igualado para luchar por la segunda posición, como pensarán los 49 suizos que viven en Lorca.

Cristiano Ronaldo será protagonista del grupo H

El último grupo de los ocho que componen el Mundial de Catar es el formado por Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur.

Ghana ya dejó detalles y momentos únicos de su afición en el partido que jugaron en Lorca ante Nicaragua, donde se vivió una fiesta en el Artés Carrasco, siendo protagonista el jugador del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams.

Los 951 ghaneses que residen en Lorca, pondrán colorido y música en sus lugares de reunión de cara al primer partido de la fase de grupos que le enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo el 24 de noviembre a las 17 horas.

Uruguay y Corea del Sur, completan un grupo difícil. El partido entre estas dos selecciones se jugará el jueves 24 a las 14 horas y del que estarán pendientes, el coreano y siete uruguayos que residen en el municipio.

A todos ellos... mucha suerte y que disfruten de uno de los mayores espectáculos del mundo, el Mundial de Fútbol de Catar 2022.