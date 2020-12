La misma historia de siempre

El CF Lorca Deportiva volvió a dejarse dos puntos en su terreno de juego. El cuadro blanquiazul empató a dos contra el Recreativo Granada en un encuentro donde tuvieron ocasiones suficientes para llevarse los tres puntos e incluso, con un hombre menos en la recta final del partido cuando fue expulsado Nacho Pastor.

El equipo lorquino saltó al terreno de juego con hasta cuatro cambios con respecto al once de pasado domingo en Murcia. Antonio Mur, quien ha trabajado durante la semana con Paco Sánchez "Paco Cuco" tras la destitución de Ibán Urbano optó por colocar a Luismi López en banda derecha y prescindir de Emilio Iglesias, uno de los mejores jugadores en el inicio de temporada para los blanquiazules.

El resto de la línea defensiva fue la formada por Nacho Pastor y Galiano de centrales con Coyette de lateral zurdo, debido a la lesión de última hora de Sergio Rodríguez y la ausencia de Baroni por sanción (fue expulsado contra el UCAM).

Ángel Robles entró en la lista de convocados tras dos semanas lesionado y no contó con minutos. En el centro del campo, más cambios, Serrano y Cristian Britos jugaron de inicio en la medular, quedando en el banquillo Higgins. Marconato, Cellou, Oliva y Carrasco jugaron en zona ofensiva, siendo estos dos últimos los protagonistas de la ocasión más clara en los primeros compases del partido. Carrasco puso el balón dentro de área para Oliva, y el andaluz sólo con la portería vacía, envió el balón por encima del larguero.

El fútbol volvió a dejar una máxima, si perdonas lo lamentas y sucedió pocos minutos después, cuando un fallo de Nacho Pastor, propició que Aranda hiciera el primero en el minuto 14.

Pocas ocasiones más durante el resto del primer tiempo, hasta que en la prolongación de la primera parte, Carrasco definió bien un pase de Emilio Iglesias que entró por el lesionado Coyette para poner el 1-1.

La entrada de Emilio Iglesias hizo que los lorquinos llegaran con más peligro por banda, pero de nuevo en la reanudación, Aranda puso el 1-2 en el minuto 61. El cuadro blanquiazul apretó buscando el gol de la igualada, destacando el capitán Andrés Carrasco que se echó el equipo a la espalda para provocar un penalti en el minuto 79 que el mismo trasnsformó en el empate.

El CF Lorca Deportiva, perdonda en ataque, comete fallos defensivos y termina con diez por norma general, Galiano contra el Betis, Baroni contra el UCAM y Nacho Pastor contra el Recreativo Granada. El central cedido por el Elche, tuvo que agarrar a Aranda cuando se dirigia hacía la portería de Hortal en solitario y al ser el último defensor vio la cartulina roja.

A pesar de jugar con uno más, los lorquinos se volcaron contra la portería de Joao Costa y buscaron la victoria final, pero a Carrasco no le acompañaron en ataque.

Tras este empate, el cuadro blanquiazul suma cuatro puntos y sigue colista de grupo a cinco de la salvación que marca el Córdoba. El próximo domingo a las 11.00 horas jugará contra el Sevilla Atlético, lo que será el último partido de liga de 2020 y el miércoles 16 cerrará el año viajando a Soria para medirse al CD Numancia.

Hugo Issa, presidente lorquino ha destacado tras el partido en los micrófonos de COPE que habrán "salidas y llegadas, y que hay hasta 30 ofertas que estudiar de entrenadores que se han ofrecido al club blanquiazul. El relevo llegará al banquillo lorquino, pero no hay prisa"