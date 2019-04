Mini Maratón "Corre X Lorca"

El próximo 12 de mayo se celebrará en Lorca, una nueva edición de la prueba "Corre X Lorca" donde se recuerda la fatídica fecha del 11 de Mayo de 2011 en la que dos temblores de tierra asolaron la Ciudad del Sol.

Este año, la prueba presenta varias novedades, siendo la primera el recorrido. Se realizará un recorrido de 7 km por el centro de la ciudad, con salida y llegada en la Avenida Juan Carlos I su paso por el Barrio, la Alberca, San José y La Viña, para regresar de nuevo a la zona de la Alameda de la Constitución donde tendrá su salida a las 10.00 horas.

La prueba tiene un precio de incripción de seis euros para las categoría de cadetes a veteranos, tres euros para las categorías de prebenjamines, benjamines, alevines e infantiles y gratis para PETATES. Además existirá un Dorsal 0, que tendrá un precio de 3 euros. Todo lo recaudado irá destinado a la asociación AFACMUR, Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia.

Las incripciones estarán abiertas hasta el 9 de mayo o hasta que se agoten las inscripciones.



Otra de la novedades será el reparto de miles de euros en premios, lo que motivará que la prueba cuenta con una gran participación de atletas llegados desde diferentes ciudades de la geografía española.

Los primeros clasificados de la categoría absoluta masculina y femenina cobrarán, el primero 600 euros, el segundo 400 y el tercero 250 euros. Además el cuarto clasificado 150 euros y el quinto 100 euros.

Para los atletas españoles, también habrá premio en las dos modalidades. 350 euros para el primer clasificado, 200 para el segundo, 120 para el tercero, 90 para el cuarto y 40 para el quinto.

La clasificación general por equipos también tendrá premio. El primer equipo de la general cobrará 350 euros, 200 euros el segundo y 150 euros el tercero. El equipo que más corredores presente en la línea de meta, también cobrará 150 euros.



Además de todos estos premios, también habrá cantidad económica para los corredores locales, en las dos categorías, cobrando el primer corredor/a nacida en el municipio de Lorca o empadronados antes del 31/03/2019, 140 euros el primero, 90 euros el segundo y 45 euros el tercero.

Según la organización, todos estos premios no serán acumulables.



Otra de las novedades es la categoría de centros escolares, pudiendo participar cualquier centro escolar que lo desee.

En este caso, el primer clasificado recibirá 350 euros en material deportivo, 200 euros el segundo y 150 euros el tercero.



El recorrido de la prueba será el siguiente

El recorrido discurre por: Salida en Avda. Juan Carlos I (junto residencia San Mateo), Avda. Juan Carlos I, Puente Nuevo, Avda. Europa, giro en rotonda con cambio de sentido, Avda. Europa, C/ Avda. Rafael Maroto, C/ San Fernando, C/ Eulogio Periago, C/ Alcalde Pelegrín Rodríguez, Puente Viejo, Avda. Santa Clara, Avda. Juan Carlos I, paso por contra meta, Ovalo Santa Paula, Avda. de Portugal, C/ Nogalte, C/ Pérez Casas, Rotonda de San José, Avda. Presidente Adolfo Suárez, rotonda Plaza del Trabajo, giro cambio de sentido, Avda. Presidente Adolfo Suárez, C/ Jerónimo Santa Fe, Ovalo Santa Paula, Avda. Juan Carlos I – Meta.

Las pruebas destinadas a categorías de menores se disputarán sobre un recorrido habilitado en la Avda. Juan Carlos I. Una vez finalizada la prueba absoluta darán comienzo las pruebas para menores en el siguiente orden.

Petates. Distancia 100 m.

Pre-Benjamín masculino y femenino. Distancia 1 km

Benjamín masculino y femenino. Distancia 1 km.

Alevín masculino y femenino. Distancia 1.500 m.

Infantil masculino y femenino. Distancia 2.000 m.