El mercado de fichajes empieza a moverse

A falta de conocer si el CF Lorca Deportiva logarará el ascenso a Segunda División B, el resto de equipos de la comarca del Valle del Guadalentín está haciendo movimientos de cara al próximo curso.

En la ciudad del Sol está todo parado, con un equipo que está luchando por el ascenso de categoría y el Lorca FC que no tiene claro su futuro. Próximamente se conocerán detalles de la viabilidad del club o no, pero mientras, los jugadores que han quedado libres (la mayoría ya que habían firmado opción a otro año en caso de ascenso) están encontrando acomodo en otros equipos, caso de Alberto que ha fichado en el Real Murcia y Portilla que ha recalado en el Europa FC de Gibraltar.

Los que sí estan moviendo ficha son el resto de equipos como el Águilas FC que ya acumula hasta 16 jugadores para el próximo curso. Por el momento es el que más adelantadas lleva las gestiones, ya que Fernando Chavero, el empresario mexicano y el técnico Gaspar Campillo quieren que su proyecto esté basado en la continuidad. La única cara nueva con respecto al año pasado es Javi Heranz, quien afrontará su segunda etapa en el cuadro aguileño. Los costeros también han cerrado el técnico del filial, que será Cobo, ex jugador del Águilas CF y quien sustituirá en el banquillo del "B" a Iñigo Sáenz.

El Atlético Pulpileleño también ha notificado que Sebas López y Gabi Belmonte continuan al frente del barco almeriense con el objetivo de meter al equipo en playoff. Los rojinegros han confirmado la continuidad de Alcántara y Mada, así como el fichaje del extremo del CAP Ciudad de Murcia Franju.

El Olímpico de Totana también está tramitando la continuidad de su técnico Víctor Pagán y en la parcela deportiva trabajará Emiliano Peralta quien fuera jugador del cuadro alfarero en la década de los 90 así como en el Lorca CF.

El Mazarrón CF también ha reaccionado rápido y ha confirmado la renovación del técnico que ha hecho posible que el equipo mazarronero haya sido la revelación del grupo XIII. Juan José Asensio y Cremades, continuarán un año más al frente de la entidad, y esperan renovar a gran parte del bloque que les ha llevado a cotas tan altas.

Por el momento, Nacho, Joseda y Gato han renovado con el club costero.