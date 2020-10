Matías Nizzo, jugador del CF Lorca Deportiva, operado con éxito de la rotura del tendón de Aquiles

El jugador argentino Matías Nizzo ha sido intervenido quirúrgicamente de la rotura del tendón de Aquiles en el Hospital de San José por el doctor de la Federación Murciana de Fútbol, Silvio Villaescusa. La operación ha sido todo un éxito y el tiempo de recuperación será de cuatro a seis meses, por lo que el jugador ha dicho adiós a la temporada con el cuadro lorquino, con el que no ha llegado a debutar en partido oficial. Nizzo llegó procedente de Primera Nacional de Argentina a final de verano y sólo ha podido disputar unos minutos en pretemporada.

El ex jugador de Chacarita Júniors, estará con una baja de larga duración por lo que dejará su ficha a otro jugador. El equipo de Hugo Issa puede fichar un nuevo futbolista, y no se descarta que si Cristian Britos sigue con su evolución positiva, sea el jugador uruguayo el que se incorpore al plantel de Ibán Urbano. Britos está evolucionando bien de su lesión de rodilla.



Nizzo será baja para el partido que jugarán los lorquinos el próximo domingo a las 18.00 horas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla ante el Real Betis B. Baja que se suma a la de Carrasco, que cumplirá el tercer y último partido de sanción, por lo que el próximo partido ante el Real Murcia estará disponible.

También el equipo lorquino está pendiente de las pruebas PCR que mañana se someterán los dos jugadores del plantel que están en cuarentena. Los dos futbolistas han estado en cuarentena durante todo este tiempo, y si los resultados se conocen antes de viajar y el resultado fuera negativo podrían viajar a Sevilla, algo que no está confirmado.