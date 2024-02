Mateu Lahoz explica polémicas del derbi: gol anulado al Atlético y penaltis a favor del Real Madrid

Esta jugada provocó el enfado de los aficionados presentes en el Santiago Bernabéu que gritaron 'Corrupción, en la Federación' e incluso Carlo Ancelotti mostró su enfado desde la banda.

¿Cuál es la opinión de Mateu Lahoz?

Mateu Lahoz cree que esa acción tendría que haber sido penalti: "La única intención que tiene Savic es que Bellingham no llegue al balón".

La única explicación que encuentra Mateu Lahoz a que no se haya marcado la pena máxima es porque "el árbitro no la ha visto, ve el spoiler de la segunda acción y ve que si hay algo es carga legal. No ve intención".