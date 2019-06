Mateos "que tomen la decisión que crean, pero no vamos hacer un doble esfuerzo en instalaciones municipales"

El culebrón del verano 2019 ha comenzado. Una vez más, y será la tercera ocasión en la que se intente, se buscará la unión de los dos clubes de la ciudad. Cada temporada, los protagonistas han sido diferentes pasando por Agustín Llamas, Luís Jiménez Moya, Manolo Molina y Joaquín Flores en un primer intento donde el cambio de nombre de los clubes era el principal obstáculo (CF Lorca Deportiva y La Hoya Lorca) a una segunda intentona donde una vez cerrado el pacto, todo quedó en cenizas por "detalles" entre Xu Genbao, Joaquín Flores y personal de confianza de ambas partes.



En esta ocasión, como hemos adelando en DXT Cope, hay un nuevo protagonista y se trata del alcalde de la ciudad Diego José Mateos, quien está incluso convencido a tomar cartas en el asunto de las instalaciones para que haya, un sólo club en la ciudad la próxima temporada.

En declaraciones a COPE ha indicado que "vamos a respetar lo convenios que hay firmados, cada club es soberano y puede tomar la decisión que quiera, pero es obligación del Ayuntamiento velar por los intereses de los lorquinos y los recursos y no estamos dispuestos a hacer doble esfuerzo en las intalaciones". Diego José Mateos tiene claro que si no hay acuerdo entre los dos clubes de la ciudad, o sólo un equipo jugaría en el Artés Carrasco o incluso los dos no podrían utilizar las instalaciones municipales del Artés Carrasco "si no hay acuerdo, el Ayuntamiento tomará decisiones y deberá decir si se siguen utilizando instalaciones o no"

Mateos, quien conoce bien el funcionamiento del fútbol en Lorca, tras su paso por el extinto Lorca Deportiva CF, ha indicado que "yo no digo que tiene que haber unión, digo que sólo tiene que haber un club. Unión, absorción, fusión, como se quiera llamar, pero creo que sólo tiene que existir un club ya que los recursos públicos no se pueden dividir en dos. Dos equipos no pueden ser viables en Lorca. Ya es difícil el tema financiero en un sólo club, para sacarlo adelante, por lo que mucho más en dos. Son clubes privados, no podemos obligar a nadie, pero vamos a intentar que haya sólo un club en Lorca.".

El nuevo alcalde de Lorca ha indicado que no puede existir "división de recursos, de afición, de patrocinadores... la gente de fuera no entiende el que haya dos equipos y todos debemos hacer un esfuerzo, clubes, ayuntamiento, afición y que impere el sentido común, que sólo un club pueda adquirir las ayudas públicas, privadas y una sóla afición. El objetivo es crear una estructura para un equipo competente que esté por encima de la tercera división que es donde se merece estar."

Se está estudiando la forma de llegar acuerdos con las dos partes, y tras la reunión con Joaquín Flores, presidente del CF Lorca Deportiva ahora llega el turno, el próximo viernes de reunirse con Roberto Torres, presidente de Lorca FC. Uno de los apuntes más complicados para llegar al acuerdo será conocer la deuda real del Lorca FC. A esta cuestión Mateos ha indicado que "no se las cuestiones internas de cada club, no se si querrán decir como están o no, cada uno es libre de poder hacerlo, pero el Ayuntamiento tiene que ser el agente catalizador de unir a los dos clubes, si no lo hace, el Ayuntamiento deberá tomar decisiones y deberá decidir si se siguen utilizando las instalaciones y los recursos que existen. Los lorquinos no pueden pagar, el doble de luz, doble de gastos...eso no es viable, sólo tiene que haber un club"

Diego José Mateos está tratando este asunto, pero es consciente que no es el mayor problema que asume al llegar a la alcaldía de Lorca, hay temas más importantes pero es un asunto que hay que tratar ya por el tiempo "no es un asunto de capital importancia, sólo es que los tiempos federativos son los que son, y el momento es ahora. Sólo queremos ayudar, tenemos otros asuntos más importantes, pero por temas de fechas, hay que hacerlo ahora y queremos que se llegue a buen puerto. Vamos a intentarlo ahora, las arcas municipales no nos la han dejado todo lo bien que quisiéramos y los recursos no están para gastar el doble"

Esta misma tarde, Diego José Mateos se ha reunido con Joaquín Flores y el próximo viernes será el turno para reunirse con Roberto Torres, propietario del Lorca FC, el mensaje para los dos presidentes es claro "les voy a pedir que hagan un esfuerzo, serio, con diálogo y confianza, que se digan todos los datos, y que sepan que la disposición del Ayuntamiento es que haya sólo un club para no desperdiciar recursos públicos, queremos un club potente y con garantías. No puede haber 500 personas en un partido y otras 500 en otros, hay que generar sinergias para un sólo club"