Mateos "los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudiarán la situación en la que quedan las instalaciones"

El ayuntamiento de Lorca estudiará la situación en la que quedan las instalaciones deportivas del Artés Carrasco tras la desaparición del Lorca FC. El club presidido por Roberto Torres ha entrado en fase de liquidación tras no asumir ningún plan de pagos establecidos por el juez administrador, y tras la petición de las empresas acreedoras, se pondrá punto y final a la etapa del club blanquiazul que llegó a competir en Segunda División A.

Durante esas campañas en las que el equipo estuvo compitiendo al máximo nivel, y debido a la profesionalización del club, se firmó un acuerdo con el Ayuntamiento para la cesión del Artés Carrasco, el campo de Fútbol José Miñarro y el campo de fútbol 8.

Bajo el mandato de Xu Genbao, se acometieron mejoras en el Artés Carrasco (zonas comunes, sala de prensa, vestuarios, banquillos, terreno de juego y grada), también en el José Miñarro que pasó de ser de césped artificial a césped natural y la mejora del campo de fútbol 8.

Ese acuerdo se firmó por cinco años, donde el Lorca FC tenía la cesión de todas las instalaciones y la prioridad para su utilización. A cambio, Genbao también se comprometió a mejorar el campo anexo al Mundial 82, pasando esta instalación deportiva de tierra a contar con un césped de última generación y arreglos en todos los suministros.

La desaparición del club, hace que ese convenio quede en papel mojado, pero el Ayuntamiento de Lorca no termina de fiarse, ya que un incumplimiento de ese convenio, llevaría a las arcas municipales a tener que abonar una cifra cercana al millón de euros a la entidad de Roberto Torres.

De esta forma, el alcalde de Lorca ha confirmado a DXT Cope Lorca que "hemos dado luz verde a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para que se pongan a trabajar en ese aspecto. Van a estudiar la situación en la que queda la explotación del complejo futbolístico Ciudad de Lorca".

Diego José Mateos ha confirmado que "estamos estudiando la situación, estamos a la espera, en pocas semanas de tomar una decisión que se tomará salvaguardando los interes municipales, de unas instalaciones que son la envidia de la Región de Murcia y no la podemos tener vinculada y sin uso, pero no podemos dar un paso en falso que nos pueda afectar negativamente"