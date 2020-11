Mari Carmen Romero no podrá luchar por el WBC

"Este maldito virus no me deja competir", con esa rabia expresaba la boxeadora lumbrerensa, Maria del Carmen Romero la cancelación del viaje a Francia para luchar hoy contra la francesa Lefevre donde estaba en juego el título mundial WBC de peso Supergallo.

La noticia a la púgil de Puerto Lumbreras le llegó de camino a Francia, concretamente "estábamos en Valencia cuando nos llamó la Consejería de Salud para darnos los resultados de los PCR que nos teníamos que hacer para poder viajar y nos notificaron que mi marido y entrenador había dado positivo, está bien, está asintomático pero no podemos viajar"

De esta forma, la campeona de Europa Supergallo no podrá luchar en Duoai esta noche donde estaba previsto un combate a diez asaltos para luchar por el título mundial de la WBC "estaba preparada, iba con ganas y lucharé cuando la francesa quiera, pero ahora mismo lo primero es la salud y no podemos viajar"