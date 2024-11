Lulu, jugador del CF Lorca Deportiva; "La montaña rusa de emociones no nos puede afectar"

Lulu, jugador del CF Lorca Deportiva en la previa del partido ante el Plus Ultra

El CF Lorca Deportiva recibe este sábado a las 17 horas en su terreno de juego al Plus Ultra, equipo que ocupa el puesto 17º con 4 puntos, empatado con el colista, Alcantarilla.

El partido, debe servir para que los de Alberto Castillo puedan resarcirse de los últimos resultados cosechados en Liga, ya que los del Llano de Brujas sólo han ganado un partido en lo que se lleva de temporada, en casa 3-0 al Bullense.

El equipo entrenado por Cholo viene arrastrando problemas desde pretemporada, ya que tuvieron problemas económicos y estuvieron cerca de no ser inscritos en el grupo XIII.

El cuadro murciano es uno de los más flojos de la categoría, y el equipo lorquino, debe mostrar a priori su superioridad, tal y como indicaba Lulu, el central del CF Lorca Deportiva en la previa del partido.

"Sí, teóricamente, porque lo dice la clasificación. Porque para nosotros es un partido muy importante, ya que tenemos que empezar a sumar de tres.

Llevamos una racha negativa en cuanto a resultados, y para nosotros es muy importante volver a la senda de la victoria. Sobre todo por despejar las dudas que pueda haber de puertas para afuera."

Las dudas que está dejando el equipo de la Ciudad del Sol se reflejan en la clasificación con los últimos tres partidos sin ganar (no se jugó ante el Pulpileño por aviso naranja por fuertes lluvias)

Los lorquinos no ganan un partido desde el 6 de octubre, cuando lo hicieron en El Rubial por 1-0 al UCAM B.

Los últimos resultados frente Santomera, Molinense y Águilas FC "B" han dejado sensaciones contradictorias. Lulu considera que es fútbol "al final es cierto que el partido de Santomera no hace daño. Por las ocasiones que generamos, principalmente en el segundo tiempo. Creo que merecimos ganar. Después el partido de Molina es un partido duro, que en tercera división es un partido que puedes, a priori, perder. Ellos compiten muy bien, saben a lo que juegan y están bien entrenados. Pero creo que también en el segundo tiempo generamos bastantes ocasiones.

Después vino el Águilas, creo que hicimos el peor primer tiempo de la temporada e incluso si me aprietas de la pretemporada, pero bueno, sabemos que son cosas que pueden pasar, nosotros sabemos que la Liga no es fácil, que hay muchos equipos que compiten bien. Nosotros de puerta para dentro, somo autocríticos"

El central ha sido uno de los fijos usados por Alberto Castillo en el centro de la zaga, sólo se ha perdido por lesión dos partidos, ante Imperial y UCAM B, y reseña que la falta de gol es un problema. Los lorquinos suman un gol en tres partidos, "los números están ahí, al final hemos perdido por la mínima todos los partidos El otro día empatamos a cero, hemos metido un gol en las últimas tres jornadas, si no me equivoco y bueno, esto no es cosa de los delanteros, al final, igual que defendemos todos, atacamos todos". Lulu asegura que el equipo tiene plantilla para hacer más goles

Por último, el central andaluz destaca que "las montañas rusas de emociones no nos pueden afectar a nosotros, igual que hicimos cinco partidos buenos al empezar, no íbamos a ganar la liga. Ahora los partidos siguen siendo los mismos y esto no es una debacle. Todos queremos ganar, todos queremos sumar de tras, el objetivo sigue siendo el mismo, sumar de tres para despejar las dudas de puertas para afuera"

Lulu es uno de los jugadores que más minutos ha disputado de la plantilla, con seis partidos de titular, habiendo jugado cinco partidos completos.