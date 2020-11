Luismi y Serrano no tuvieron minutos en el derbi. Jero Lario protagonista en la SD Logroñés.

La cuarta jornada en la categoría de bronce del fútbol español nos deja suerte dispar para los jugadores lorquinos que militan en la categoría.

El derbi de la Región de Murcia entre el CF Lorca Deportiva y el Real Murcia no contó con la presencia de ningún jugador lorquino en los dos equipos. Luismi López y Serrano, titulares en jornadas anteriores con el cuadro blanquiazul, no saltaron de inicio en el Artés Carrasco y tampoco tuvieron su oportunidad desde el banquillo. Primer partido de los cuatro disputados hasta la fecha en el que no cuentan con minutos.

El equipo de Ibán Urbano cayó derrotado por 1-2 contra el Real Murcia donde su jugaron de inicio el lumbrerense Antonio López y el aguileño Rafael Fernández "Chumbi".

Uno de los protagonistas de la jornada fue el guardameta de la SD Logroñés Jero Lario. El portero cedido por la UD Almería en el equipo riojano provocó la pena máxima con la que el Tarazona marcaría su único tanto del partido, pero sus intervenciones durante el encuentro también fueron destacadas. El cuadro riojano se impuso 3-1 y está en segunda posición del subgrupo.

En el subgrupo B del grupo V, el Villarrubia de Juan Arcas afrontaba una salida complicada a Badajoz para medirse a uno de los gallitos de la categoría. El cuadro extremeño se impuso por 2-0 con goles de Jesús Clemente y el murciano Dani Aquino. Juan Arcas salió en el minuto 66 pero no pudo aportar goles al cuadro extremeño que está en octava posición de su subgrupo.

Por último, en el subgrupo A del grupo IV el Cádiz CF B empató a cero contra el Marbella en la Costa del Sol. El equipo amarillo plantó un buen partido y logró un punto en un terreno de juego complicado. El ex centrocampistas del Lorca FC y CF Lorca Deportiva jugó los 90 minutos del partido.