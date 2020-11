Los jugadores del CF Lorca Deportiva pasan los test COVID19

La plantilla de Ibán Urbano está "O.K" para afrontar el partido de este domingo, 17.00 horas en el Artés Carrasco contra el Yeclano Deportivo y que se podrá seguir en directo por las cámaras de 7Región de Murcia, que retransmitirá el partido dentro del acuerdo firmado con los clubes murcianos de la categoría de bronce del fútbol español.

Los integrantes de la plantilla y el cuerpo técnico se sometireron a las pruebas de antígenos facilitadas por la Real Federación Española de Fútbol siendo el resultado de "NEGATIVO".

De esta forma y tras recuperar a Galiano que cumplió partido de sanción en el anterior derbi contra el Real Murcia, el técnico vasco cuenta con toda la plantilla a su disposición.

Iván Martínez podría seguir contando con la confianza del técnico bajo palos y Galiano volverá al centro de la zaga junto a Baroni. En los laterales los puestos parecen garantizados para Emilio Iglesias y Sergio Rodríguez.

Higgins y Marconato también parecen fijos en el centro dell campo, donde la tercera plaza a ocupar podría ser para Oliva, con Luismi y Legaz por bandas, aunque tampoco se descarta la entrada de Cellou y Coyette que tuvieron buenos minutos en el amistoso ante el Cartagena FC. De esta forma, Mussoni y Carrasco optarían al puesto de atacante. Bolo no está contando con la confianza del técnico en este inicio de competición y podría estar en el banquillo, salvo que modifique Ibán Urbano su esquema y decida jugar con dos puntas.

Los lorquinos reciben al Yeclano Deportivo que ha cambiado mucho con respecto al año pasado y donde siguen como hombres destacados, Saura, Fenoll, Tonete, Iker Torre y Vaquero entre otros.

El equipo azulgrana suma dos puntos en su casillero como los lorquinos y tampoco ha ganado ningún paritido, por lo que la cita será vital para los de Sandroni, que podría jugar con Giani bajo palos, Bryan Bonaba por la derecha, Marcos por la izquierda, Fran Martínez y Ayoze Placeres en el centro de la zaga. En el centro del campo, Luis Castillo, Vaquero y Selfa con Fenoll y Saura por bandas apoyados en Karim en punta de ataque.

Antes del partido, Luismi López y Pablo Serrano, jugadores lorquinos del CF Lorca Deportiva realizaron la ofrenda floral en nombre del club al patrón de la ciudad, San Clemente, un acto que se llevó a cabo en la ex Colegiata de San Patricio, con motivo de los actos conmemorativos de la festivad del patrón que tendrá lugar el próximo lunes 23 de noviembre.

Tras este partido, el CF Lorca Deportiva jugará el tercer derbi seguido de la temporada, será ante el UCAM en el BeSoccer de la Condomina el domingo 29 de noviembre a las 12 horas.