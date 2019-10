El Lorca FC suma su tercera victoria y el CF Lorca Deportiva sigue dando la cara

LOS GARRES 0 - LORCA FC 2

El Lorca FC sumó otro triunfo importante al ganar 0-2 ante Los Garres. El equipo de Walter Pandiani va a más y está en su mejor momento de la temporada, tras acumular tres victorias que le colocan en tercera posición del grupo, a sólo un punto del Mar Menor que es líder con 17 puntos.

Los lorquinos fueron superiores a Los Garres, y se mostró en el marcador. En el minuto 23, los blanquiazules se adelantaron por mediación de Pandita, que suma su segunda diana en Tercera División, y responde de esta forma la confianza dada por el técnico charrúa.

En el segundo tiempo, Xavier Cencillo, puso el 0-2 y cerró el partido. El atacante catalán hizo su primer gol con la camiseta blanquiazul y cerraba el partido para los blanquiazules.

El próximo domingo, el Lorca FC jugará ante el Águilas FC en el Rubial. Primer partido de la temporada que se jugará en el estadio aguileño tras la resiembra y al que llega el equipo de Gaspar Campillo con una racha de cuatro partidos sin ganar.

Los locales no podrán contar con José Manuel, que cumplirá el último de los cuatro partidos de sanción y Rubén Primo que fue expulsado ante el Plus Ultra.



CHURRA 1 - CF LORCA DEPORTIVA 1

El CF Lorca Deportiva vuelve a sumar otro punto a pesar de la situación complicada que está atravesando el cuadro de Ibán Urbano debido a los impagos y a la situación de abandono que vive la entidad.

El técnico vasco dispuso ante Churra de un once de gala, con Bolo y Carrasco en punta de ataque, Manu Costa, Oliva y Higgins en el centro del campo y Cifu y Robles en el centro de la zaga. El central de Cehegín que tuvo que ser sustituido por una lesión en el primer tiempo.

Empezaría bien el partido para el cuadro lorquino, ya que en el minuto 10, Macanás en propia puerta puso el 0-1. Las dimensiones reducidas del terreno de juego permitieron poca lucidez y el equipo lorquino acusó la falta de entrenamientos de las últimas semanas.

El empate llegaría en el minuto 84, por mediación de Matías.

Un empate que vuelve a dejar sabor agridulce en los lorquinos, ya que son tres semanas consecutivas empatando en los últimos minutos.

Oliva, fue expulsado y se perderá el partido ante el Real Murcia Imperial, que se jugará si no hay cambios de última hora en el Artés Carrasco.



TEMA EXTRADEPORTIVO

Esta semana en el tema extradeportivo será importante, ya que hoy se espera una reunión entre Puskas y Joaquín Flores para definir la salida de la actual junta directiva, y poder dejar todo embastado para la llegada de un grupo inversor que estaría interesado en el club.

La plantilla jugará un papel importante ya que se deberán renegociar los contratos que mantienen con el club y el reconocimiento de deuda actual, deberá ser reconocido por los dueños actuales del equipo, no por el CF Lorca Deportiva.

AFE está asesorando a la plantilla y jugadores, mientras que Joaquín Flores, será una persona importante para mantener la viabilidad del club, actuará de enlace entre los dirigentes entrantes y salientes, pero no volverá asumir la gestión del club, algo que ya conoce la plantilla de primera mano.