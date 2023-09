Lorca se suma al reto solidario ‘Sumando sonrisas’ para recaudar fondos para ayudar a niños con cáncer

El Ayuntamiento de Lorca se ha sumado al reto solidario ‘Sumando sonrisas’ puesto en marcha por el gaditano José Antonio Nieto Peña con el objetivo de recaudar fondos y dar visibilidad a la lucha contra el cáncer infantil. El también conocido como ‘Caminante de sonrisas’ ha sido recibido esta tarde a su llegada a la Plaza de España por el concejal de Deportes, Juan Miguel Bayonas y las concejalas de Derechos Sociales, Mayte Martínez; de ONG’s, Belén Díaz; y de Economía, Belén Pérez.

Cansado y con mucho calor después de una etapa de más de 40 kilómetros entre Vélez Rubio y Lorca, el senderista solidario ha llegado pasadas las tres de la tarde con una pesada mochila decorada con manos infantiles de colores y el emblema de la asociación Por una sonrisa (Campo de Gibraltar) a la que irá destinada la recaudación que consiga con su gesta: dar la vuelta a España a lo largo de 4.000 kilómetros por todo el país con salida y meta en su ciudad natal, Ubrique.

Su intención es hacerlo en 92 días, lo que le obliga a cubrir a diario algo más de la distancia de una maratón (42 kilómetros). A su llegada, ha agradecido que Lorca haya decidido sumarse al reto como ciudad de descanso de la jornada de hoy. José Antonio Nieto no es nuevo en este tipo de acciones porque ya ha llevado a cabo dos previas en los años 2021 y 2022.

“La prueba hay que prepararla mentalmente. Físicamente puedes estar mejor o peor, porque día a día te vas preparando, pero si no estás preparado mentalmente es mejor no salir. Yo ya soy veterano en esto, es mi tercer reto. El año pasado con 3.200 kilómetros y en 2021 con 2.200 km. Sé a lo que voy y sé lo que me puede pasar y lo asumo. Hay muchos momentos muy malos porque vas solo, sales a las cuatro o cuatro y media de la mañana. Llevo unas aplicaciones a través de las cuáles mis hijos saben dónde estoy en cada momento”.

Desde Lorca, el reto solidario ‘Sumando sonrisas’ continuará hacia Alicante, Valencia, Castellón y Tarragona. Desde allí la ruta se desviará hacia el interior, Huesca y Pamplona, a la frontera con Francia en Irún, continuando por el norte (San Sebastián, Bilbao, Santander y Gijón) para descender por el Camino de la Plata hacia Salamanca, Cáceres, Mérida, Sevilla y finalizar en Ubrique el 2 de diciembre.

El reto se puede seguir a través de la página Vuelta a España 4000 kilómetros sumando sonrisas desde donde también se puede colaborar realizando donativos a través de los números de cuenta que se facilitan.