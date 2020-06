El Lorca FC peina el mercado, Gerard Artigas ficha por el Prat y "Tato" empieza a formar su bloque

Cuando aún la temporada no ha terminado y se está a la espera de disputar el playoff por el ascenso a Segunda División B, los equipos del grupo XIII siguen moviendo ficha de cara a la próxima temporada que será muy atípica. El curso no comenzará hasta mediados de octubre y las fechas de pretemporada aún no se conoce, teniendo que suspenderse y aplazarse la mayoría de torneos veraniegos que se desarrollaban durante estas fechas. El Lorca FC es uno de los equipos que más se está moviendo en el mercado. Ha cerrado la llegada de Varela, Antoñito, Basilio, Jesús Ros y Dieguito, renovando a jugadores importantes como Bermejo y Gimeno. En las próximas horas se dará a conocer otro fichaje, un mediocentro contrastado en el grupo XIII que llegará para aportar equilibrio en la zona de creación de juego.

Victor Dus, Juan Pedro López y Sergio Segura están avanzando rápido la contratación de jugadores, aprovechando el parón por el COVID-19 y estando a la espera de lo que sucede con equipos que están disputando el playoff de ascenso ya que tienen la intención de "atacar" algunos nombres importantes de los equipos que están luchando por ascender a la categoría de bronce.

En el apartado de salidas, tenemos que destacar que Gerard Artigas, jugador que el curso pasado recaló en el Lorca FC en el mercado de invierno tras jugar unos meses en Polonia, ha fichado por la UE Prat, equipo del grupo III de Segunda División B que ha logrado la permanencia por la suspensión de la competición. Artigas regresa a casa donde espera ayudar al cuadro catalán.



Otro de los equipos que se ha puesto manos a la obra es el Huércal Overa. El equipo almeriense entrenado por el lorquino Antonio Alcázar "Tato" ha renovado a dos hombres importantes como es el caso del dalantero "santo y seña" del club, Tomás Campanas y al inglés Lee Spires, uno de los jugadores destacados el curso pasado.

Los almerienses también quieren dejar buenas sensaciones en este nuevo formato de competición el curso próximo, con dos sub grupos de once equipos dentro del grupo XIII.