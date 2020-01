Lorca FC y CF Lorca Deportiva coinciden este fin de semana en el Artés Carrasco.

Intenso fin de semana el que se disputará este fin de semana en el fútbol lorquino. Todos los equipos de categorías importantes, jugarán en casa, dejando un calendario cargado de partidos importantes.

El CF Lorca Deportiva defenderá el liderato del grupo XIII ante el Atlético Pulpileño. El partido se jugará el domingo a las 18.00 horas en el Artés Carrasco. Ibán Urbano cuenta para esta cita con Luismi y que ya ha cumplido partido de sanción y posiblemente Sergio Rodríguez que se está recuperando de sus problemas musculares.

Carrasco podría estar una semana más apartado de los terrenos de juego por el pinchazo en el gemelo derecho tras el partido ante el Águilas FC y Baroni podría debutar ante su público. Enfrente un equipo almeriense que está cuarto y que quiere seguir en puestos de playoff. El equipo andaluz cuenta en sus filas con el aguileño Sebas López como técnico y de segundo con el lorquino Gabi Belmonte. Además, militan en el cuadro rojinegro, hombres como Juan Arcas, Pico, Diego Ruiz, Jordán o Diego López que defendieron la camiseta del equipo lorquino. También juega el lorquino Pipi, ex del Lorca FC.

Precisamente el Lorca FC que jugará también en el Artés Carrasco el domingo a las 12.00 horas. Victor Dus debutará en casa con la baja de Alcorace que fue expulsado ante el Real Murcia Imperial. Por el momento única baja para recibir al Cartagena B con la obligación de lograr tres puntos para no descender más en la tabla clasificatoria.

Pogba podrá debutar en el Artés Carrasco y también Artigas y Dani Bermejo, jugadores que aún no han debutado con el equipo lorquino.

Nellar, centrocampista argentino también podría volver al once inicial tras cumplir partido de sanción ante el Imperial.

Además de estos dos partidos, el Águilas FC jugará en el Rubial ante el Muleño a las 16.30 horas. Rival complicado para los de Paco Lorca que han recuperado a su capitán Emilio. Además Perico podrá jugar ante el cuadro del noroeste tras cumplir partido de sanción.

Por el contrario, Rubén Primo no podrá jugar al cumplir el tercer partido de los cuatro que fue sancionado.

Cerramos con dos citas en el Mundial 82. El sábado a las 16.00 horas el Lorca Féminas recibe a Maritim, las chicas de Fernando Fernández quieren demostrar su reacción en liga tras el buen partido ante Almassora y el Lorca CF Base División de Honor que recibe el domingo a las 12.00 horas a todo un gran equipo de Champions League Juvenil como es el Valencia CF de Angulo.

Los lorquinos a cuatro puntos del descenso, deben sacar algo positivo si no quieren verse abocados a más problemas. Pilikas y Fran fueron expulsados y serán baja ante los valencianos.