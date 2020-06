Lorca FC y Lorca CF Base esperan cerrar su acuerdo de filialidad esta misma semana

El Lorca FC y el Lorca CF Base cerrarán durante esta semana el convenio de filialidad para el próximo curso, tras la no renovación el año pasado.

Las negociaciones según ha podido saber DXT COPE LORCA están cerradas y sólo queda firmar los documentos para que se haga oficial. Además, esta semana tiene que quedar todo cerrado, ya que la documentación se tiene que presentar antes del próximo 30 de junio en la Federación Murciana de Fútbol.

Con este acuerdo, Lorca FC y Lorca CF Base volverán a caminar de la mano, tras un año sin hacerlo. Este convenio permite al equipo de Víctor Dus, tener preferencia sobre jugadores del equipo de fútbol base lorquino y crear sinergias de trabajo conjuntas. Roberto Torres Jr, indicó que este año no habrá equipo filial y que la relación con Génova School será de mera cordialidad, "ellos tienen ahora su proyecto en tercera división y no queremos que interfiera en nuestra relación. Seguimos teniendo un trato cordial y agradecemos la ayuda que nos dieron el curso pasado, pero ahora debemos trabajar de forma separada".

Según ha podido saber esta redacción, a la rúbrica de ese convenio no habría remuneración económica para el equipo de fútbol base, sólo un acuerdo de colaboración y prioridad en la disposición de jóvenes talentos que puedan llegar al primer equipo de Víctor Dus y formar parte de la plantilla.

El convenio entre estos dos clubes estaba firmado desde hace varios años, cuando el club lorquino estaba bajo la denominación de La Hoya Lorca CF con la directiva formada por Luís Jiménez Moya y Manolo Molina. La llegada de Xu Genbao, hizo fortalecer esos lazos, y el ascenso a Segunda División a motivó un acuerdo económico que se diluyó tras los problemas administrativos de la entidad y la salida del empresario asiático del club.

El objetivo marcado de arrastrar chavales de Lorca y comarca, renovado por Víctor Dus, Sergio Segura y Juan Pedro López, ha motivado la vuelta a las negociaciones y los clubes irán de la mano una nueva temporada, juntos pero sin responsabilidades. De esta forma, una hipotética desaparición o problema económico del Lorca FC no influiría en nada en la cantera lorquina que seguiría con paso firme su camino.

El convenio ya ha dado sus frutos, antes de la firma, como confirma la llegada del atacante, Jesús Ros. El joven lorquino ha terminado su trayectoria en el División de Honor y esta semana acaba de firmar su primer contrato como "amateur" en Tercera División con el Lorca FC. Puede no ser el último, ya que Dus y su equipo de trabajo, están interesados en la llegada de algún jugador más que destacó el curso pasado con Paco Jurado como es el caso del portero Jose Pablo.

Este convenio, se unirá al ya firmado por el Lorca CF Base con el San Cristóbal CF por el que el próximo año, también unirán fuerzas llegando a fomar un club con 25 equipos de fútbol base, representados en todas las categorías.