El Lorca FC y FOGASA condenados a pagar 1.203 euros a "Lajarín"

El Lorca FC SAD y FOGASA deberán pagar de forma solidaria el mes de trabajo del utillero del club, José Antonio Sansegundo Giménez "Lajarín".

Así lo especifica la sentencia de la magistrada María Henar Merino representante del Juzgado de los Social número 1 de Murcia tras estudiar la denuncia presentada por el ex utillero y no presentarse ni al acto de conciliación, ni juicio posterior el Lorca FC SAD.

Según consta en la sentencia, queda probado que el club no abonó la última mensualidad de su relación laboral con "Lajarín", la cual terminó el 31 de julio de 2018, momento en el el club dejó de pertenecer a Xu Genbao y lo adquirió Robeto Torres.

Además, en dicho escrito refleja la "no comparecencia de la empresa demandada al llamamiento judicial" por lo que estima la denuncia de José Antonio y condena tanto al Lorca FC SAD como a FOGASA a pagar de forma solidaria, la cantidad de 1.203 euros, así como el 10% de intereses de mora, no pudiendo interponer recurso alguno a esta sentencia.