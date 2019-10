El Lorca Féminas viaja a Valencia y la UD Águilas Femenina comienza la temporada.

Este fin de semana regresa el fútbol femenino con más fuerza, debido a que arranca la competición en Autonómica Preferente. El Alhama Féminas descansará debido al parón que hay en la Liga Reto Iberdrola, pero la Primera Nacional no descansa y el Lorca Féminas de Sergio Sánchez viaja a Valencia donde se medirán al Maritim en el estadio Doctor Lluch el domingo a las 11.00 horas.

Las lorquinas llegan a este partido tras la derrota por 1-2 ante Almassora, pero con buenas sensaciones por el partido ofrecido como indicó el técnico blanquiazul, Sergio Sánchez. "Hemos perdido tres puntos, pero hemos ganado otras muchas cosas. Me ha gustado el partido de las chicas". El objetivo es seguir creciendo y poco a poco llegarán los resultados, eso sí, no hay que dormirse ante rivales como el cuadro valenciano, que llega a este partido en décima posición con un sólo punto en su casillero.

El objetivo será seguir creciendo y sumando puntos.



AUTONÓMICA PREFERENTE

Este fin de semana también arranca la competición en Autonómica Preferente, donde la UD Águilas de Ginés Quiñonero arranca en casa ante el Alhama Féminas B, un partido que se jugará en el Hermanos Buitrago el sábado a las 16.00 horas. Las aguileñas se han reforzado y tras una buena pretemporada aspiran a todo, eso sí, sin perder el objetivo principal que es seguir creciendo como jugadoras y disfrutar del fútbol.

Ginés Quiñonero cuenta con una plantilla con jugadoras veteranas como Ana Ros y Ángela Natale que le darán un plus, pero también con fichajes de última hora como es el caso de la guardameta Marín que llega procedente del CD Baza.

Además de este partido, el filial del Lorca Féminas, jugará en el Mundial 82 el sábado a las 16.00 horas ante Puente Tocinos. Simona, Lorena, Ana y compañía disfrutarán de otra temporada con el objetivo de seguir creciendo y alternar el segundo equipo con el primero.