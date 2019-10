El CF Lorca Deportiva regresa al trabajo sin Adriá, Guille, Ramón y Mati Ratón

El CF Lorca Deportiva ha regresado esta mañana al trabajo en el anexo al Mundial 82. La plantilla lorquina lo hace con la incertidumbre de conocer como evolucionará la situación de la entidad en las próximas jornadas, donde se espera la salida de la actual directiva y la llegada de un nuevo grupo inversor, negociaciones que está llevando el que fuera presidente del equipo lorquino, Joaquín Flores.

Hasta que no se cierre la llegada de la nueva directiva, no se producirá la salida de los actuales dueños del club, una situación que se puede alargar en el tiempo.

Ante esa situación la plantilla quiere aislarse y centrarse sólo en el tema deportivo. Ibán Urbano ha entrenado esta mañana sin los cuatro jugadores que han abandonado la entidad, caso de Ramón, Mati Ratón y los porteros Adriá y Guille, por lo que ha tenido que ser el portero del juvenil, Adrián quien se ha ejercitado con el primer equipo y quien jugará ante el Imperial si no se produce antes del domingo la llegada de un nuevo portero. En ese tema está trabajando, Joaquín Flores, quien confía en poder cerrar la incorporación en la próximas horas de un viejo conocido de la afición lorquina.

Además, Antoñito, lateral derecho que no ha tenido ficha con los nuevos directivos, podría incorporarse a la plantilla, aunque es una decisión que aún no se ha tomado.

Con todas estas circunstancias, el equipo piensa en la cita ante el Real Murcia Imperial, cita del domingo 17.00 horas en un espectacular Artés Carrasco, que presenta un tapete verde en perfectas condiciones.

Además de las bajas nombradas al salir del club, Ibán Urbano no podrá contar con Robles lesionado, Dylan sin documentación y Oliva sancionado.