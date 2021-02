El CF Lorca Deportiva regresa al campo donde logró su última victoria

El CF Lorca Deportiva llega este domingo al Enrique Roca Nueva Condomina donde se enfrentará a las 17.00 horas ante el Real Murcia. El equipo de Juan José Asensio recupera para este partido al habitual lateral derecho, Emilio Iglesias y al centrocampista urugauyo Cristian Britos, los dos que pueden volver al once inicial tras cumplir partido de sanción contra el Real Betis B. Además, Mustafá, último fichaje de los de Hugo Issa en el mercado de invierno también podrá debutar al entrar en la lista de 18 convocados por Juan José Asensio y no hacerlo el pasado fin de semana. El equipo lorquino, también recuper a Cellou, jóven jugador que estaba siendo uno de los más destacados esta temporada en ataque.

En el lado opuesto, no viajan a la capital del Segura el lataral zurdo Sergio Rodríguez que sigue arrastrando molestias musculares y el lorquino Serrano que fue amonestado el pasado fin de semana, viendo la quinta cartulina amarilla.

De esta forma, Asensio puede formar con Carlos Molina en portería, Emilio Iglesias por derecha, Coyette por izquierda, Carlos Garrido y David Ardil de centrales, Britos y Gondra en el centro del campo con Diego Peláez de enganche, Cellou y Mustafá por bandas, y Carrasco en punta de ataque.

11 MESES SIN GANAR

Los lorquinos viajarán al Enrique Roca, estadio donde lograron la última victoria en partido oficial. Fue el 3 de marzo de 2020 contra el Real Murcia Imperial en el último partido de la temporada antes de que suspendiera el curso pasado la liga en Tercera División por la pandemia. El resultado fue de 0-1 con un gol de Mussoni, en la recta final del partido que le daría el liderato y a la postre la posibilidad de acceder a Segunda B.

En la fase de ascenso celebrada en Pinatar Arena, el equipo entonces dirigido por Ibán Urbano empató a cero ante el Mazarrón y a uno ante el Pulpileño, logrando el ascenso por el mejor puesto en liga regular.

Esta temporada, de los 12 partidos disputados hasta el momento, los lorquinos no conocen la victoria, con cinco empates y siete derrotas hasta la fecha. A estos partidos, hay que sumar el encuentro de Copa de Rey ante el CD Numancia, donde los lorquinos perdieron 4-1 en lo que fue del debut de Juan José Asensio en el banquillo del equipo lorquino, aunque tuvo que seguir el encuentro desde la grada.