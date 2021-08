El CF Lorca Deportiva recibe a la UD Almería en la séptima edición de su Trofeo

Este sábado a las 19.30 horas en el Artés Carrasco se disputará la sexta edición del Trofeo Manny Pelegrín, que rinde homenaje al impulsor del fútbol en Lorca, allá por el año 1900.

En esta ocasión el CF Lorca Deportiva se medirá a la UD Almería B que llega de ganar 1-2 contra el Águilas FC en el Rubial. Los abonados tendrán acceso gratuito y los no abonados tendrán que pagar una entrada única de 10 euros.

El Trofeo Manny Pelegrín se vuelve a celebrar en Lorca tras un año marcado por la pandemia, lo que hizo imposible que se celebrara en 2020.

En la primera edición de 2014, la victoria fue para el UCAM Murcia que se impuso por 0-7. El CF Lorca Deportiva militaba en esa temporada en Preferente.

En el año 2015 no se celebró este trofeo, volviendo a disputarse en el año 2016. En esa ocasión, el Granada B cayó en la tanda de penaltis ante el equipo blanquiazul tras empatar a dos durante los 90 minutos. Dani Momprevil y Andrés Carrasco fueron los autores de los goles lorquinos.

Un año más tarde (2017) sería el Elche CF quien paticipó en este trofeo de verano. El partido finalizó con el resultado de 1-3 para el cuadro ilicitano y con Galiana, técnico blanquiazul cuestionado tras una pretemporada irregular. El técnico murciano no llegó a comenzar la temporada en Segunda B, ya que Palomeque se hizo cargo del equipo.

En 2018, el invitado al Trofeo Manny Pelegrín fue otro equipo de la Región de Murcia, como es el caso del Jumilla FC, quien ganó por 1-2. El gol blanquiazul lo firmó el atacante Ballesta. En 2019 la victoria fue para el UCAM Murcia, que se impuso por 0-3, llevando su nombre al palmarés por segunda ocasión y el curso pasado, el equipo lorquino se impuso ante La Unión Atlético con un tanto anotado por Marconato. El argentino dio el segundo trofeo Manny Pelegrín para los de la Ciudad del Sol.

Los de Juan José Asensio llegan a este partido con las dudas de Jojo, Gimeno y Edet, que no jugaron ante el Olímpico de Totana por molestias que arrastraban desde el partido contra el Águilas FC.

Por el momento, el CF Lorca Deportiva está cuajando una buena pretemporada dejando sensaciones positivas ante Mar Menor (2-1), Águilas FC (0-0) y Olímpico de Totana (0-1). El único partido en el que han caído derrotados ha sido contra el CD Bala Azul por 1-2.



PALMARÉS TROFEO MANNY PELEGRÍN

2014 UCAM MURCIA (0-7)

2015 NO SE DISPUTÓ

2016 CF LORCA DEPORTIVA (2-2) ** Penalties. Goleadores; Dani Momprevil y Carrasco.

2017 ELCHE CF (1-3) Goleador; Cañadas.

2018 JUMILLA FC (1-2). Goleador; Ballesta.

2019 UCAM MURCIA (0-3)

2020 CF LORCA DEPORTIVA (1-0). Goleador; Marconato.