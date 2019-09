El CF Lorca Deportiva se lleva el derbi comarcal

El CF Lorca Deportiva rompió una racha de cuatro años sin ganar en su estadio al Águilas. Desde el curso 2015/2016 no ganaba el equipo de la Ciudad del Sol a los costeros, gracias en aquella ocasión a un tanto de Campanas en el minuto 88.

El partido entre lorquinos y aguileños estuvo marcado por el inicio de la temporada, y aunque el rodaje de los jugadores aún no está al cien por cien, dejó detalles de lo que pueden ofrecer los dos equipos durante el curso.

Los de Gaspar Campillo volvieron a notar la ausencias en el centro del campo, caso de Emilio y Ramón Arcas que están en la recta final de su recuperación. El equipo costero no fue lo intenso ni "agresivo" de otros años, y dejó jugar al CF Lorca Deportiva con tranquilidad. Oliva y Higgins en el centro del campo no tuvieron demasiados problemas, y el arquero local Guille, prácticamente no tuvo que intervenir durante los 90 minutos.

El Águilas FC dominó el encuentro en la recta final de la primera parte, pero sin llegadas de peligro. Adrián Miñarro y Heranz buscaban acercamientos pero se quedaban diluidos en los últimos metros.

Cuando parecía que se llegaría con el resultado de empate a cero al final de los primeros 45 minutos, Cifu, tras una buena jugada individual, se metió hasta dentro del área, si oposición de los jugadores visitantes y Javi Soto le derribó.

El colegiado del partido García Acosta, señaló la pena máxima y Carrasco materializó el primer gol en el Artés Carrasco de la temporada.

En el segundo tiempo la tónica siguió igual, con un CF Lorca Deportiva que dominaba el partido sin ningún problema y con el Águilas FC que poco a poco el cansancio le iba haciendo pasar factura.

La salida de Parra y José David no reactivó el ataque costero, y el cuadro de Ibán Urbano, aprovechó otra jugada aislada, con un centro desde la banda derecha, que enviaría Samu el balón al fondo de las mallas.

Con el 2-0 el partido quedó visto para sentencia y los puntos en territorio lorquino.

El ex del Mérida y Elche, Samu, se convierte con ese tanto en el máximo goleador por el momento con dos dianas y los blanquiazules prepararán esta semana el partido ante el Muleño que se jugará el sábado por la tarde, pendiente de horario.

El Águilas FC, por su parte, se queda con tres puntos en el casillero y esta semana preparará el duelo ante el Ciudad de Murcia.