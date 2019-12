El CF Lorca Deportiva - Huércal Overa se adelanta al sábado 18.30 horas

El partido entre el CF Lorca Deportiva y el Huércal Overa de la jornada 17 del grupo XIII de Tercera División, se adelanta al sábado por la tarde. El partido se jugará en el Artés Carrasco a las 18.30 horas y contará con la presencia de Hugo Issa en el palco. El nuevo propietario del equipo lorquino realizará una rueda de prensa este miércoles en la sala de prensa Josechu Castelví para dar a conocer su equipo de trabajo y objetivos para el final de temporada.

Para este partido, el técnico Ibán Urbano no podrá contar con Hortal que fue expulsado ante el Mazarrón CF pero recupera a Luismi y Cifu.

El Lorca FC por su parte jugará el domingo a las 17.00 horas ante el Atlético Pulpileño. El partido se jugará en el San Miguel de Pulpí y será un partido especial para Alcantára y Pipi que se medirán a su ex equipo. Los de Pandiani llegan con dos empates en los dos últimos partidos ante un equipo que está al alza.

En cuanto al Águilas FC tenemos que destacar que los de Paco Lorca recibirán al UCAM Murcia el domingo a las 16.30 horas en El Rubial.

Los aguileños no podrán contar con Juanjo y José Manuel que fueron expulsados pero recuperan a Perico que cumplió partido de sanción.