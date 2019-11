El CF Lorca Deportiva golea, el Lorca FC no puede con el UCAM y Paco Lorca empata en su debut

ÁGUILAS FC 0 - HUÉRCAL OVERA 0

El Águilas FC empató a cero goles en el debut de Paco Lorca como técnico de Tercera División. Los aguileños gozaron de las mejores ocasiones del partido pero no materailizaron las mismas.

El Águilas FC empató a cero ante el Huércal Overa. Debut de Paco Lorca que dejó buenas sensaciones. Los costeros gozaron de numerosas ocasiones para adelantarse en el marcador pero no fueron aprovechadas por los jugadores locales.

El técnico Paco Lorca llegó a este partido hasta con seis bajas como es el caso de Emilio, Arcas, Bruno Caballero, Fran, Javi Méndez y José David. El equipo aguileño sigue sin saber lo que es ganar en El Rubial esta temporada. Empates ante Lorca FC y Huercal Overa y derrota ante el Mazarrón CF.

La buena noticia también llegó con la incorporación de Perico de nuevo al plantel costero. El aguileño finalmente no saldrá del cuadro aguileño y seguirá siendo una pieza vital para los de Paco Lorca.

El próximo domingo, el Águilas FC jugará ante el Churra.

CF LORCA DEPORTIVA 5 - CARTAGENA FC 0

Contundente victoria del CF Lorca Deportiva ante el Cartagena FC. Los de Ibán Urbano se impusieron 5-0 ante el cuadro portuario con un doblete de Carrasco que ya suma 102 goles con la camiseta lorquina y otro de Bolo, Oliva y Manu Costa.

Con esta victoria, el cuadro blanquiazul se afianza en la parte alta de la clasificación antes de viajar a Los Garres este próximo domingo.

UCAM MURCIA B 1 - LORCA FC 0

El Lorca FC perdió 1-0 ante el UCAM Murcia B y el equipo de Walter Pandiani se aleja de la zona de playoff, de la que sale tras esta derrota.

El equipo lorquino se vió superado por los blanquiazules en un partido dominado por los universitarios.

Piotr fue uno de los más destacados en el equipo lorquino que jugará el próximo fin de semana ante la Minerva en casa, antes de jugar el derbi ante el CF Lorca Deportiva previsto para el 1 de diciembre.

Balboa debutó con la camiseta del equipo lorquino. Cambra y Recine, con cuatro amarillas llegan apercibidos al partido del próximo domingo.