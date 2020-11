El CF Lorca Deportiva demuestra que tiene "pólvora" ante el Cartagena FC

El CF Lorca Deportiva demostró que tiene "pólvora" y el punto de mira afinado contra el Cartagena FC en el partido amistoso jugado esta mañana en el Complejo Deportivo Úrsula Ruiz. El cuadro de Ibán Urbano goleó 6-1 al equipo albinegro que se lo puso difícil en la primera parte, gracias al buen hacer de los Ballesta, Keko y Ameed en punta de ataque. Los lorquinos que afrontaron la jornada de descans con la idea de no perder ritmo de competición. Los blanquiazules hicieron un partido de menos a más, donde la falta de físico de los visitantes les pasó factura en la recta final del encuentro. Eso sí, durante la primera parte crearon problemas a Hortal y la defensa del cuadro local que jugó con Luismi, Coyette, Nacho Pastor y Robles.

Sergio Rodríguez por asuntos personales y Galiano con un golpe sin gravedad, no disputaron minutos. El Cartagena FC se adelantó por mediación de Ameed y los lorquinos rápidamente se pusieron manos a la obra, para paliar la falta de gol que han venido demostrando en los últimos partido de liga. Bolo y Carrasco remontaron el encuentro, y conforme pasaron los minutos fueron llegando más goles. Cellou hizo el tercero, Marconato el cuarto, Legaz el quinto y Oliva el sexto, dejando buenas sensaciones en ataque y definiendo cara a marco contrario. Aunque el rival es de una categoría inferior, el acierto en ataque será positivo de cara a recibir el domingo a las 17.00 horas en el Artés Carrasco al Yeclano Deportivo.

Destacados fueron Coyette que ocupó el carril izquierdo ante la ausencia de Sergio Rodríguez y Cellou, el joven que tuvo minutos en el segundo tiempo. También hay que destacar la presencia en el once inicial de Cristian Britos, el uruguayo que un año y ocho mes después volvió a jugar un partido y encontró buenas sensaciones. Ibán Urbano le dió 70 minutos como prueba de fuego para ver su evolución y analizar su incorporación a la plantilla, algo que podría hacerse oficial en las próximas semanas tras la lesión de Nizzo.

El CF Lorca Deportiva regresará a los entrenamientos el próximo martes en doble sesión en el Mundial 82 Francisco Lomas, tras la jornada de descanso del lunes donde concerá a su rival en primera ronda de Copa del Rey.