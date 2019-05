CF Lorca Deportiva debe remontar y el Lorca FC hacer bueno el empate a uno

El CF Lorca Deportiva jugará el partido de vuelta de la primera fase de ascenso a Segunda División B ante el Sariñena el sábado por la tarde en el Artés Carrasco. Los de Sergio Sánchez deberán remontar el gol del equipo aragonés para estar en la siguiente ronda.

El resultado, no es muy negativo y los lorquinos deberán de marcar dos goles y no encajar ninguno para estar el próximo lunes 3 de junio en el segundo sorteo que se desarrollará en la RFEF. El partido ante el Sariñena se jugará el sábado por la tarde, y por el momento no hay confirmación de horario. Joaquín Flores y su junta directiva deberán reunirse durante las próximas horas para decidir el horario así como el precio de las entradas. El objetivo será reunir al mayor número de seguidores posibles para que sean el jugador número 12 y ayuden a los lorquinos a remontar la eliminatoria.

Por su parte el Lorca FC jugará el partido de vuelta ante el Alcobendas Sport el domingo a las 18.00 horas en el Artés Carrasco. Los blanquiazules quieren hacer bueno el empate a uno ante el equipo madrileño gracias al gol anotado por Cifu en el minuto 60 tras un buen pase del lorquino Albert. La victoria clasifica a los de Jaime Pérez para la siguiente ronda, así como el empate a cero. El empate a uno llevaría la eliminatoria a la prórroga y el empate a dos o más goles clasificaría al equipo madrileño así como cualquier derrota.

Durante la semana, Roberto Torres fijará los precios para este partido.